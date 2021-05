Việc bầu cử ở các khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Nghệ An diễn ra như thế nào?

Tại Nghệ An thời điểm này, đang có nhiều khu cách ly y tế tập trung được thiết lập nhằm thực hiện nhiệm vụ điều trị, cách ly phòng dịch cho bệnh nhân Covid-19, các trường hợp F1, những người từ nước ngoài, vùng dịch trở về. Trong các khu cách ly này, ngoài bệnh nhân Covid-19 và các đối tượng thực hiện cách ly, còn có nhiều cán bộ y tế, quân sự, công an làm nhiệm vụ.

Để đảm bảo quyền lợi cho cử tri là những người đang thực hiện điều trị, cách ly phòng dịch, cũng như đảm bảo Ngày hội ầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra an toàn, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 104/HD-UBBC hướng dẫn một số nội dung công tác tổ chức ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ hướng dẫn này, Ủy ban bầu cử cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan đã có những phương án thực hiện bầu cử cụ thể riêng cho khu cách ly.