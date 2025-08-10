Quốc tế Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk từ Mỹ cho Ukraine gây rủi ro gì cho Nga? Giới chuyên gia tin rằng, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ tạo ra thêm rủi ro cho Moskva, bởi những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn xa.

Tên lửa Tomahawk. Ảnh: Getty

Theo hãng RT, giới chuyên gia đều đồng ý rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine có thể dẫn đến những rủi ro mới cho Nga, vì những vũ khí này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

"Không thể xác định trước được đó là loại đầu đạn nào - hạt nhân hay thông thường" - Artur Demchuk, Trưởng khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Tổng hợp Lomonosov và là nhà nghiên cứu hàng đầu tại Khoa Canada của Viện Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, phát biểu với RT.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ cố gắng tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Nga, sau khi nhận được vũ khí này.

"Điều này sẽ mở rộng vùng chiến sự và đặt các mục tiêu dân sự vào tình thế nguy hiểm. Xét cho cùng, cuộc xung đột hiện đang bị hạn chế về vũ khí được sử dụng và tầm tấn công. Tất nhiên, máy bay không người lái của Ukraine đang tìm cách tấn công các mục tiêu bên ngoài khu vực chiến dịch quân sự, nhưng việc sử dụng vũ khí như Tomahawk sẽ làm tình hình trở nên phức tạp nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc đạt đến một cấp độ đối đầu mới không chỉ với Ukraine mà còn với cả phương Tây" - nhà khoa học chính trị Vladimir Bruter lý giải trong cuộc phỏng vấn với RT.

Tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công ở tầm xa lên tới 2.500 km. Do đó, nếu được triển khai, chúng có thể cũng sẽ nhắm vào các thành phần hải quân và không quân trong bộ ba hạt nhân của Nga.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra quyết định về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng không nêu rõ là loại nào. Ông Trump cho hay, ông muốn tìm hiểu xem Lực lượng Vũ trang Ukraine dự định sử dụng những vũ khí này như thế nào.

Trong khi đó, tờ Telegraph (Anh) ngày 8/10 cho biết, việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine có thể mất nhiều tháng, và ngay cả khi Lực lượng Vũ trang Ukraine có được chúng, Mỹ cũng có thể không cho phép Kiev sử dụng chúng. Tờ báo lưu ý rằng, Washington có thể chuyển giao những tên lửa này cho Kiev mà không cho phép sử dụng, nhằm gây ảnh hưởng đến lập trường của Moskva trong các cuộc đàm phán. Theo Telegraph, trong mọi trường hợp, việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine một cách nhanh chóng là không thể.

Moskva cũng đã phản ứng trước tình hình liên quan đến khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk. Ngày 7/10, Điện Kremlin tái khẳng định rằng động thái này sẽ dẫn đến leo thang nghiêm trọng. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nhấn mạnh, các tên lửa nói trên có khả năng được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Trước đó, ngày 2/10, trong phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ thảo luận Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng việc cung cấp tên lửa của Mỹ sẽ không thay đổi được cục diện trên chiến trường, nhưng sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Các nhà khoa học chính trị cũng nhận định rằng, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk có thể gây tổn hại đến khả năng đối thoại về Hiệp ước New START.