'Việc hôm nay chớ để ngày mai'

Ảnh: VGP/Quang Hiếu Sáng 30/1, trước giờ làm việc của ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, Văn phòng Chính phủ tổ chức b uổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã dự.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, công tác chuẩn bị Tết năm nay được chỉ đạo sớm và chủ động. Trước Tết, Ban Bí thư đã có Chỉ thị, Thủ tướng đã ban hành 2 Chỉ thị, 3 Công điện chỉ đạo chuẩn bị phục vụ Tết. Đặc biệt, Nghị định 100 về an toàn giao thông được ban hành đúng thời điểm trước Tết, nhận được sự đồng tình rất lớn của xã hội. Trước Tết, thị trường hàng hóa rất phong phú, sức mua tăng nhưng giá cả ổn định, hàng hóa Việt Nam được người tiêu dùng tin cậy lựa chọn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiên tốt.

Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP bảo đảm trực và ứng trực đúng quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, xử lý kịp thời các công việc phát sinh. Ngày mùng 3 Tết đã tham mưu ban hành Công điện của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về bảo đảm an toàn giao thông trong các ngày cuối kỳ nghỉ Tết; trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Thủ tướng yêu cầu VPCP bắt tay ngay vào công việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong 7 ngày nghỉ Tết, VPCP tiếp nhận 231 văn bản đến, xử lý và phát hành 57 văn bản (trong đó có 7 Quyết định, Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng và 4 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng; 7 báo cáo nhanh hàng ngày).

“Trong ngày làm việc đầu tiên hôm nay, VPCP chính thức quán triệt toàn thể công chức bắt tay xử lý công việc ngay, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết, tham dự lễ hội trong giờ hành chính, ảnh hưởng đến công việc và thời giờ làm việc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói. Trong hôm nay, VPCP đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện chỉ đạo quán triệt, đôn đốc tất cả các cơ quan, địa phương triển khai công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Đánh giá cao nỗ lực của VPCP, nhất là tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp mà Chính phủ đưa ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, VPCP đã đóng góp quan trọng, toàn diện vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt đã trực Tết hết sức nghiêm túc. “Tôi thường xuyên nhận được báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình trực Tết, thể hiện trách nhiệm và tổng hợp tốt”, Thủ tướng phát biểu.



Thủ tướng hoan nghênh VPCP đã rất quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Không chỉ vậy, VPCP còn tham mưu cho Chính phủ trong việc tổ chức, lo cho người dân đón Tết, bảo đảm cung ứng hàng hóa, an ninh, an toàn và nhất là Nghị định 100, giúp “nhiều bà xã yên tâm vì chồng không còn uống rượu, đi đường nữa”.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong Tết, chúng ta đã quyết liệt chỉ đạo phòng, chống dịch Corona với những biện pháp mạnh mẽ, được quốc tế và người dân đánh giá cao.

Nhấn mạnh “việc hôm nay chớ để ngày mai”, Thủ tướng yêu cầu VPCP bắt tay ngay vào công việc, bao gồm công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, nắm tình hình, đặc biệt là đối với các bất cập, tồn tại mà Chính phủ đã kiểm điểm như công tác giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 được đề ra cao hơn năm 2019.

“VPCP không thể để chậm trễ bất cứ một công việc gì mà Chính phủ giao hay các bộ, ngành, địa phương đề nghị”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cho rằng dịch nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp tại Trung Quốc và nhiều nước, Thủ tướng nêu rõ chúng ta coi phòng, chống dịch bệnh này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi cấp, mọi ngành, trong đó VPCP phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đề xuất, tham mưu cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xử lý các vấn đề đặt ra, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu VPCP có tổ công tác giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng thường xuyên theo dõi, báo cáo cập nhật để có giải pháp kịp thời, mạnh mẽ, toàn diện. “Các đồng chí phải bắt tay ngay vào công việc, không để bất cứ sơ suất nào xảy ra trong quá trình chống dịch cũng như các nhiệm vụ chính trị khác ngay đầu năm”.