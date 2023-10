(Baonghean.vn) - Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an Nghệ An về việc thực hiện cấp đổi biển số xe định danh tại Nghệ An theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số định danh sẽ đi theo chủ xe.