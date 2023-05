Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An kháng nghị hủy bản án sơ thẩm vụ án Lê Thị Dung

(Baonghean.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành kháng nghị phúc thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sáng 25/5, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, người phát ngôn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong giai đoạn xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, qua nghiên cứu vụ án Lê Thị Dung phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành kháng nghị phúc thẩm, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã được tống đạt cho Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên và bị cáo Lê Thị Dung, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Được biết, hiện Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên đang làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án bị cáo Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An để xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền.

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24/4/2023, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố về tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, với chức vụ là Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, trong giai đoạn 2012-2017, bị cáo Lê Thị Dung đã kê khai một số nội dung thanh toán 2 lần đối với 1 nghiệp vụ tài chính phát sinh.

Cụ thể, bị cáo Lê Thị Dung đã được thanh toán lần 1 nội dung Bí thư Chi bộ, hỗ trợ học cao học và tập huấn theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, bị cáo tiếp tục quy đổi các nội dung này ra tiết dạy để thanh toán tiền thừa giờ (thanh toán lần 2) trong năm 2015 với số tiền hơn 30,9 triệu đồng; năm 2016 với số tiền 13,8 triệu đồng. Tổng số tiền hơn 44,7 triệu đồng được chuyển vào số tài khoản cá nhân của Lê Thị Dung.

Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù (mức thấp nhất của khung hình phạt); Nguyễn Thị Hương (nguyên kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên) 2 năm tù treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung và gia đình đã có đơn kháng cáo.