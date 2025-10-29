Việt Hương lên tiếng về tin đồn, Ngọc Trinh gây ấn tượng Nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt về mình. Trong khi đó, BTV Ngọc Trinh lại xuất hiện với hình ảnh quý phái, khác lạ so với thường ngày.

Việt Hương phản hồi tin đồn qua đời

Nghệ sĩ Việt Hương mới đây đã trực tiếp lên tiếng về tin đồn ác ý cho rằng cô đã qua đời. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh mới và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn nhưng không kém phần nhẹ nhàng.

Nghệ sĩ Việt Hương đăng ảnh mới, bày tỏ bức xúc vì bị đồn qua đời. “Tôi còn tươi xanh vậy mà đăng tôi chết rồi. Nếu họ đem tôi ra kiếm tiền, vậy là tôi còn giá trị lợi dụng. Thôi hoan hỷ vui vẻ coi như nghiệp mình tu chưa tốt”, chị chia sẻ.

Diện mạo mới lạ của BTV Ngọc Trinh

BTV Ngọc Trinh gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện trong bộ trang phục mang phong cách cổ điển. Cô lựa chọn chiếc váy nhung với họa tiết rồng phượng, mang đến một hình ảnh sang trọng và tao nhã, khác biệt với phong cách năng động thường thấy.

Hoạt động mới của các nghệ sĩ Việt

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng cập nhật những khoảnh khắc đời thường và hoạt động mới nhất của mình đến người hâm mộ.

MC Trấn Thành chia sẻ hình ảnh selfie, cho thấy sự thay đổi về ngoại hình sau khi giảm cân thành công.

Diễn viên Hồng Diễm dành thời gian rèn luyện sức khỏe với bộ môn pickleball cùng bạn bè.

Trong chuyến đi Hàn Quốc, diễn viên Thanh Thúy đã trải nghiệm văn hóa địa phương khi thuê trang phục truyền thống Hanbok để chụp ảnh kỷ niệm.

Ca sĩ Hồng Ngọc có những chia sẻ đầy suy ngẫm về các mối quan hệ trong cuộc sống, trong khi ca sĩ Anh Thơ khẳng định sự nghiệp ca hát của mình luôn gắn liền với micro và phòng thu.

MC Cát Tường đang có chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng người bạn thân là nghệ sĩ Tiết Cương.

Về phía các nghệ sĩ khác, diễn viên Ngân Quỳnh hạnh phúc đón sinh nhật bên các con, nghệ sĩ Lê Giang dành thời gian chăm sóc mẹ đang bị tai biến. NSƯT Vũ Luân chia sẻ tin vui đón con đầu lòng, còn diễn viên Sam kỷ niệm tuổi mới trong một thiết kế đầm đỏ nổi bật.