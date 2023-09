Việt Nam có ngày thi đấu 'trắng tay' tại ASIAD 19; Vì sao Công Phượng, Văn Quyết bị... ra rìa?

Kết quả ASIAD 19 ngày 30/9: Việt Nam có ngày thi đấu "trắng tay"

Trong ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 12 môn gồm: Bắn súng, Boxing, Bóng chuyền, Canoeing, Cử tạ, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Thể thao điện tử, Kurash, Golf, Roller. Tuy nhiên, các VĐV của Việt Nam không thể giành thêm tấm huy chương nào.

Ở môn Điền kinh, các VĐV gồm Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Thị Ánh Thục và Hoàng Thị Minh Hạnh không thể tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh tầm cỡ châu lục. Cụ thể, ở phần thi chung kết 400m nữ, Hoàng Thị Ánh Thục xếp chót với 55,61 giây, còn Minh Hạnh xếp thứ 6 với 53,91 giây. Cuối ngày, Trần Thị Nhi Yến xếp chót ở chung kết 100m nữ với thời gian 11,58 giây. Niềm vui nhỏ của điền kinh là Lương Đức Phước vào chung kết chạy 1.500m với thời gian 3 phút 53,97 giây.

Đoàn Thể thao Việt Nam "trắng tay" trong ngày 30/9.

Trong khi đó, ở môn Esports, Việt Nam cũng thất bại 0-2 trước Thái Lan ở nội dung Mộng tam quốc 2. Ngoài ra, Phạm Đình Thi xếp thứ 6 chung cuộc hạng cân 49kg môn Cử tạ. Ở môn Canoe sprint, Việt Nam đã giành quyền vào chung kết hai nội dung: đôi nam canoe 500m và đôi nữ kayak 500m. Theo lịch đợt bơi chung kết tranh huy chương hai nội dung này sẽ diễn ra ngày 2/10.

Cuối ngày, tin vui cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh thắng trận tứ kết hạng cân 66kg-75kg môn quyền Anh sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Nepal Rana Saraswati 4-1 ở trận tứ kết. Chiến thắng này giúp Diễm Quỳnh vào bán kết và cầm chắc ít nhất HCĐ.

Tính đến hết ngày 30/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 HCV, 2 HCB và 12 HCĐ.

Công Phượng, Văn Quyết bị... ra rìa, vì đâu?

Danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế vào tháng 10 này đang khiến nhiều người phải băn khoăn với quyết định từ HLV Philippe Troussier. Đáng chú ý nhất khi danh sách 33 cầu thủ tham dự những trận giao hữu dịp FIFA Days tới, HLV Philippe Troussier bỏ qua cả Công Phượng lẫn Văn Quyết càng khiến ông bị đặt dấu hỏi rất lớn.

Nếu những Văn Thanh, Hồng Duy, Nguyên Mạnh… không có tên ngay từ đợt tập trung hồi tháng 9, nay tiếp tục vắng mặt là dễ hiểu thì việc Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết bị cho… ra rìa rõ ràng khá bất ngờ.

Điển hình như Công Phượng, chân sút đang chơi bóng ở Nhật Bản tưởng chừng như thuyết phục được HLV Philippe Troussier sau khi ghi bàn mở tỷ số ở chiến thắng Palestine thì nay vắng mặt khiến fan hâm mộ của tiền đạo người xứ Nghệ hơi… sốc.

Trường hợp của Văn Quyết lại khác, đội trưởng Hà Nội FC chưa ra sân ở chiến thắng Palestine, nhưng phong độ không tệ nếu nhìn vào trận gần đây ở AFC Champions League mà đội nhà tham dự.

Tuy nhiên, HLV Philippe Troussier cùng các cộng sự đều có những tính toán kỹ nhất nhằm giúp đội nhà hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Có thể cả Công Phượng, Văn Quyết đều không phù hợp với lối chơi dưới thời HLV Philippe Troussier, hoặc ngược lại năng lực chưa đủ đảm bảo vị trí ở tuyển Việt Nam để lần hội quân tới trao cơ hội cho người khác.

Quyết định được cất nhắc, tính toán kỹ nên vào lúc này thuyền trưởng người Pháp không cần thiết phải giải thích hoặc nói rõ lý do bởi dù thế nào cũng là người chịu trách nhiệm chính về mặt thành tích, chuyên môn đối với tuyển Việt Nam.

Việc cần làm hay chính xác nhất là tới đây tuyển Việt Nam sẽ chơi, thành công ra sao mới đáng để quan tâm. Đó cũng sẽ là câu trả lời cho các quyết định về nhân sự của HLV Philippe Troussier đúng hay sai...

Xác định hai cặp đấu bán kết bóng đá nữ ASIAD

Theo kết quả của vòng tứ kết vừa kết thúc vào tối 30/9, 4 đội tuyển giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 là Uzbekistan, Triều Tiên, Nhật Bản và chủ nhà Trung Quốc.

Tuyển nữ Uzbekistan là đội bóng có chiến thắng nhọc nhằn nhất ở vòng tứ kết. Đại diện Trung Á đã phải trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng mới có thể đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1.

Ở trận này, đội tuyển nữ Uzbekistan là đội có lợi thế với bàn thắng dẫn trước 1-0 của Diyorakhon Khabibullaeva ở phút 55. Tuy nhiên, họ đã không bảo vệ được thành quả khi để cho Đài Loan (Trung Quốc) gỡ hòa 1-1 ở phút 88 và buộc phải bước vào hiệp phụ.

Trong thời gian hiệp phụ, Umida Zoirova đã tỏa sáng với bàn thắng ở phút 101 qua đó giúp đội tuyển nữ Uzbekistan thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào bán kết.

Đối thủ của Uzbekistan ở bán kết chính là đội tuyển nữ Triều Tiên, đội bóng đã vượt qua đội tuyển nữ Hàn Quốc với tỷ số đậm 4-1.

Ri Hak với cú đúp, cùng An Myong-Song và Kim Kyong-yong thay nhau lập công để giúp đội tuyển nữ Triều Tiên ngược dòng thành công để giành vé vào bán kết.

Ở 2 trận tứ kết diễn ra sau đó, Trung Quốc và Nhật Bản cũng không gặp nhiều khó khăn trước 2 đại diện đến từ Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines để giành quyền vào bán kết.

Tại bán kết, đội tuyển nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Nhật Bản trong trận cầu được nhận định là "chung kết sớm" của môn bóng đá nữ ASIAD 19. Trong khi đó, Uzbekistan cũng được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước tuyển nữ Triều Tiên ở cặp bán kết còn lại.

Cả 2 trận bán kết môn bóng đá nữ ASIAD 19 sẽ diễn ra vào ngày 3/10.

Hai "ông lớn" thành Manchester ngã gục ở Ngoại hạng Anh

Vừa tạm hồi phục với hai chiến thắng liên tiếp trong vòng ít ngày, Man United trở về sân nhà tiếp đón Crystal Palace, đối thủ vừa thua họ 3 bàn không gỡ ở vòng ba League Cup hồi giữa tuần.

Điều bất ngờ là Crystal Palace không hề cam phận dù rất nhiều lần trắng tay khi đến làm khách tại sân Old Trafford. HLV Roy Hodgson xua quân tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và những pha "ăn miếng trả miếng" của Palace với đội chủ nhà Man United khiến các CĐV thực sự thích thú.

Phút 25, Sofyan Amrabat phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt cho Crystal Palace chếch sang cánh phải. Eze Eberechi thực hiện pha đá phạt rất đẳng cấp, bóng đi xoáy vào trung lộ và một tân binh khác của Man United là Ramus Hojlund đánh đầu phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Andersen tung cú vôlê đẹp mắt hạ gục thủ môn Onana. 1-0 cho Palace.

Hệt như những lần bị dẫn bàn, Man United hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội gỡ điểm. HLV Erik ten Hag cũng tung hết mọi cầu thủ tốt nhất trong tay ra sân nhưng không sao lật ngược được tình thế, đành chấp nhận thất bại thứ 4 sau bảy vòng đấu, rơi lại xuống vị trí thứ 9.

Ra sân cùng giờ, chuyến làm khách đến sân Molineux thực sự là trải nghiệm kinh khủng đối với Man City, đội bóng chưa từng thất bại kể từ đầu mùa. Chủ nhà Wolverhampton thi đấu làng nhàng suốt 6 vòng đấu đã qua bất ngờ như "lột xác" khi tiếp đón nhà đương kim vô địch đang có phong độ cực cao.

Phút 13, Pedro Neto có pha bứt tốc cực nhanh vượt qua tới 3 cầu thủ Man City ở cánh phải và đường chuyền ngang cho hai đồng đội chờ sẵn phía trong đã đưa bóng đập chân trung vệ Ruben Dias đổi hướng bay, thành bàn đá phản vào lưới Man City.

Bàn thua khiến Man City nóng mặt và họ trút giận bằng vô số pha hãm thành cùng những pha dứt điểm nguy hiểm của Nathan Ake, Jeremy Doku, Erling Haaland về phía cầu môn của Jose Sa nhưng bất thành. Phải đến đầu hiệp hai, từ chấm đá phạt khá xa khung thành Wolverhampton, Julian Alvarez thực hiện siêu phẩm đưa bóng lượn vòng, găm vào góc cao khung thành của đội chủ nhà. 1-1 cho Man City ở phút 58.

Chỉ 8 phút sau, vẫn là hàng thủ Man City rối loạn sau pha dàn xếp tấn công của đội chủ nhà và lần này, Matheus Cunha nhả bóng cho Hwang Hee-chan dứt điểm tung lưới Ederson. Bàn thắng này đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực trước và sau đó của Man City, buộc đội khách phải nhận thất bại đầu tiên ở sân cỏ Ngoại hạng Anh mùa này.

Hé lộ bến đỗ tiếp theo của Lionel Messi

Dù đã 36 tuổi và đang "dưỡng già" ở Inter Miami nhưng Lionel Messi vẫn chưa nghĩ đến chuyện giã từ sự nghiệp.

Theo tiết lộ của El Nacional, Lionel Messi đã xác định sẽ trở lại quê nhà khoác áo Newell’s Old Boys sau khi kết thúc hợp đồng 2,5 năm với Inter Miami. Điều này đồng nghĩa Messi có thể trở về quê nhà chơi cho Newell’s Old Boys vào năm 2025. Đây là đội bóng thời niên thiếu của El Pulga và anh nhiều lần đăng đàn chia sẻ muốn một lần nữa chơi cho Newell’s Old Boys. Messi từng có 6 năm ở học viện Newell's Old Boys trước khi được Barca chiêu mộ vào lò đào tạo La Masia năm 2000.

Lionel Messi gia nhập Inter Miami theo dạng tự do hồi tháng 7 vừa qua sau khi kết thúc hợp đồng với PSG. Ở đội bóng của ông chủ Beckham, Messi hòa nhập nhanh chóng, trở thành linh hồn của Inter Miami (ghi 11 bàn, có 5 kiến tạo) và giúp đội vô địch Leagues Cup 2023, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của đội bóng thành lập năm 2018 này.