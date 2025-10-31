Thời sự Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Việc Việt Nam có khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc góp phần củng cố cục diện đối ngoại, nâng cao vị thế đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Anh.

Chuyến thăm là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm 2025, giúp khẳng định tầm vóc của quan hệ Việt Nam - Anh trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam có hơn 20 hoạt động quan trọng.

Anh thu xếp lễ tân biệt lệ, trọng thị, mến khách

"Phía Anh đã phối hợp chặt chẽ với ta tổ chức các hoạt động của Tổng Bí thư và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trên tinh thần trọng thị, mến khách với những thu xếp lễ tân biệt lệ. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động quan trọng, đạt được nhiều kết quả hiệu quả, thực chất", Bộ trưởng Ngoại giao cho biết.

Tổng Bí thư đã hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, hội kiến với đại diện Hoàng gia Anh, Thượng viện, Hạ viện Anh, các chính đảng lớn. Ảnh: TTXVN

Nói về dấu ấn nổi bật, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam và Anh nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện - cấp quan hệ cao nhất trong hệ thống các khuôn khổ đối tác của Việt Nam.

Trong Tuyên bố chung về xác lập tầm mức quan hệ mới cũng như trong trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Anh đã thống nhất các biện pháp chiến lược, xác định các trụ cột hợp tác tương xứng với tầm mức mới.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã nhất trí ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, với nội dung thực chất, cụ thể, trong nhiều lĩnh vực mới, có ý nghĩa đối với sự phát triển của hai nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ, Anh là một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới, đồng thời đi đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Vì vậy, khuôn khổ hợp tác mới đã mở ra cơ hội cho hai bên. Một số doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Việt Nam bắt đầu hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và tổ chức của Anh, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và giáo dục - đào tạo.

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo và đối tác Anh bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn của Việt Nam, thể hiện sự coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp ban lãnh đạo Đại học Oxford và phát biểu chính sách tại Đại học Oxford. Ảnh: TTXVN

Bài phát biểu chính sách tại Đại học Oxford của Tổng Bí thư được giới nghiên cứu chính sách Anh đặc biệt quan tâm và đánh giá cao. Quốc tế hiểu rõ hơn về thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam cũng như chính sách đối ngoại của ta.

Bộ trưởng cho biết thêm, các đối tác Anh bày tỏ sẵn sàng sớm triển khai các nội dung đã được nhất trí trong tuyên bố chung như chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tri thức, chuyên môn trong các lĩnh vực đa dạng, từ tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tới y tế, tài chính xanh, năng lượng sạch, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Vị thế của Đảng, đất nước tiếp tục được củng cố

Chuyến thăm của Tổng Bí thư góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại châu Âu và tại các diễn đàn, cơ chế đa phương ở châu Âu, đồng thời đóng góp tích cực thúc đẩy vai trò của ASEAN cũng như quan hệ ASEAN - châu Âu.

Vị thế của Đảng và đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố, tạo cơ sở để tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Anh cũng như tinh thần đoàn kết của những người Việt Nam tại Anh.

"Với các kết quả quan trọng đó, chuyến thăm rất có ý nghĩa không chỉ đối với việc thúc đẩy quan hệ của ta với một nước lớn tại châu Âu và trên thế giới, mà còn tạo thêm những điều kiện, xung lực mới cho việc tranh thủ thêm những điều kiện thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới của đất nước", Bộ trưởng Ngoại giao nêu rõ.

Ông nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Anh - một ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nền kinh tế lớn thứ 6 của thế giới, một trong những trung tâm lớn của thế giới về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo.

Việt Nam đã tiếp tục thực hiện một cách tích cực và chủ động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, việc Việt Nam có khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đưa tổng số Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam lên 14, góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho đất nước, nâng cao vị thế của Đảng.

Quan hệ Việt - Anh được mở ra một chương mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, tạo nền tảng hợp tác có tính định hướng chiến lược dài hạn trên mọi lĩnh vực.

"Những thành quả hết sức tốt đẹp đạt được trong chuyến thăm Anh của Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương lên một cấp độ mới, toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Đây là sự khẳng định rõ ràng rằng mỗi bên không chỉ là một đối tác thương mại, một đối tác giáo dục, một đối tác về khoa học công nghệ của nhau, mà là một đối tác chiến lược dài hạn để cùng nhau định hình các chuẩn mực hợp tác trong kỷ nguyên mới", Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.