Việt Nam đã mất đi người bạn vô cùng thân thiết, gần gũi!

(Baonghean.vn) - Tại cuộc làm việc mới nhất với UBND tỉnh Nghệ An về giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam gần đây, trước những hạng mục phát sinh từ thực tế thi công, các địa phương đã đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và công năng sử dụng các công trình sau khi cao tốc đi vào vận hành.

(Baonghean.vn) - Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Let Your Voice Be Heard” do Tổ chức giáo dục 2G Education tổ chức 4 năm qua đã thu hút hơn 1000 thí sinh khối THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia.