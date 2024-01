Việt Nam góp mặt 2 địa danh điểm đến 'đỉnh chóp thế giới 2024'

Cụ thể, ở hạng mục “Điểm đến thịnh hành” của giải thưởng Travellers' Choice Best of the Best 2024, Vịnh Hạ Long đứng thứ 3. Năm ngoái, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An cũng được đưa vào danh sách những điểm đến xu hướng hàng đầu của Tripadvisor.

Về vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới viết rằng: "Du khách nên đến thăm vịnh Hạ Long để có cái nhìn cận cảnh và trực quan nhất về các đảo đá vôi, các khối đá và hang động tuyệt đẹp ở đây. Những kỳ quan này đã trải qua quá trình kiến tạo trong suốt nhiều thế kỷ".

Du khách nước ngoài đi thuyền tham quan Vịnh Hạ Long, miền Bắc Việt Nam. Ảnh: Lux Cruises

Tripadvisor còn gợi ý du khách nên thuê thuyền kayak hoặc tham gia một chuyến tham quan để khám phá cảnh quan kỳ vĩ nơi đây.

Trong khi đó, “thị trấn chợ Tây Bắc Sa Pa đầy màu sắc và quyến rũ, được ví như một ốc đảo hoàn hảo giữa những chuyến đi leo núi vất vả hoặc tham quan ruộng lúa bậc thang gập ghềnh. Nhà thờ đá kiểu Gothic ở trung tâm thị trấn là tâm điểm chú ý của các du khách. Kiến trúc của công trình này chịu ảnh hưởng của các nhà truyền giáo người Pháp từng sống ở thị trấn trước đây. Ngoài ra, hãy chọn dùng bữa với các món ăn lấy cảm hứng từ Việt Nam hoặc châu Âu ở trung tâm thị trấn và đừng bỏ lỡ "chợ tình" diễn ra tối thứ Bảy hàng tuần", Tripadvisor nhận định.

Người dân thu hoạch trà trên những ngọn đồi hoa anh đào nở rộ ở Sa Pa. Ảnh: Vinh Dav

Travellers' Choice Best of the Best là giải thưởng thường niên của Tripadvisor. Giải thưởng này được trao cho những điểm đến có khách sạn, nhà hàng và hoạt động giải trí nhận được lượng lớn đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng trong khoảng thời gian 12 tháng, từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023. Chưa đến 1% trong số 8 triệu hồ sơ của Tripadvisor được trao giải Best of the Best, biểu thị mức độ xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch.

Đây không phải là lần đầu tiên Sa Pa và vịnh Hạ Long được bình chọn là điểm đến du lịch quốc tế.

Mới đây, ấn phẩm du lịch Times Travel của Ấn Độ đã vinh danh 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2024, trong đó có 3 địa danh Việt “lọt” danh sách này gồm Sa Pa (tỉnh Lào Cai), vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Hội An (tỉnh Quảng Nam)./.