Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm trên sân của Singapore

Tin mới

Nga đang chuẩn bị "dàn xếp' tỷ số với NATO một lần và mãi mãi (Baonghean.vn) - Thay bởi không khí vui tươi chào đón năm 2023, thì gam màu xám xịt vẫn phủ bóng trên thế giới, khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 11. Điều đáng nói, cục diện chiến trường ngày càng vén màn bản chất toàn cầu của cuộc xung đột này.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà Tết hộ nghèo, học sinh khó khăn ở Quỳ Châu (Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh uỷ và phát động “Tết Vì người nghèo” của Uỷ ban MTTQ tỉnh, ngày 30/12, đoàn công tác Ban Nội chính Tỉnh uỷ đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, học sinh khó khăn ở xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu.

Tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển khi gặp sóng lớn (Baonghean.vn) - Một phương tiện của ngư dân thị xã Hoàng Mai trong lúc khai thác hải sản do gặp sóng to làm vỡ phía trước mũi, nước vào nhiều dẫn đến phương tiện bị chìm.

Nhìn lại sự tàn phá của thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2022 (Baonghean.vn) - Năm 2022 ghi nhận nhiều hình thái thời tiết cực đoan, khi các trận lũ lụt, hạn hán, nắng nóng kéo dài và xảy ra liên tiếp, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên các đơn vị ngành Tài chính trực ngày làm việc cuối năm 2022 (Baonghean.vn) - Chiều 30/12/2022, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối ngành Tài chính trực, làm việc những ngày cuối năm 2022.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/12 (Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Trung ương họp phiên bất thường; Nghệ An tổng kết công tác quốc phòng, an ninh; Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An; Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn... là một số nội dung đáng chú ý ngày 30/12.

Nhiều sáng kiến được áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất tại Công ty Thủy điện Bản Vẽ (Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Nga tuyên bố sẽ không bao giờ cạn kiệt tên lửa Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này sẽ không bao giờ cạn kiệt tên lửa hành trình Kalibr sau khi Moscow tiến hành các cuộc không kích tên lửa quy mô lớn nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Ngành Nội vụ Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, nhiệt huyết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bất thường Ngày 30/12/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Nghệ An: Hơn 104 tỷ đồng đăng ký ủng hộ 'Tết Vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023' (Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ đăng ký, tiếp nhận ủng hộ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão - 2023. Dự và chủ trì có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền tỷ khi chơi bát phường (Baonghean.vn) - Với thủ thuật tạo ra các tin nhắn Internet Banking giả, Đào Thị Duyên đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng.

Huyện miền núi Con Cuông phát triển mạnh các sản phẩm OCOP (Baonghean.vn) - Sau 4 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đến nay huyện miền núi Con Cuông đã có 23 sản phẩm OCOP, trong đó có 7 sản phẩm được công nhận 4 sao cấp tỉnh và 16 sản phẩm 3 sao, là một trong ít huyện có nhiều sản phẩm OCOP ở Nghệ An.

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được công nhận di tích quốc gia đặc biệt (Baonghean.vn) - Đền thờ Vua Mai Hắc Đế là nơi duy nhất trên địa bàn cả nước tôn thờ, tưởng niệm Mai Hắc Đế - vị hoàng đế thứ 2 (sau Lý Nam Đế) trong lịch sử nghìn năm Bắc thuộc dám xưng “đế” - ngang hàng với các vị vua ở phương Bắc.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (Baonghean.vn) - Chiều 30/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An.

Đám cưới xa hoa của 3 hoa hậu trong năm 2022 Năm 2022, 3 hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh và Ngân Anh đều ấn tượng và xa hoa khi trang trí, bày biện công phu.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An nâng cao chất lượng dịch vụ (Baonghean.vn) - Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; chính quyền địa phương; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng với sự nỗ lực của công chức, người lao động, năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao 250 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ở huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên (Baonghean.vn) - Ngày 30/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phối hợp với huyện Thanh Chương và huyện Hưng Nguyên cùng đại diện nhà tài trợ tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

10 xu hướng công nghệ hàng đầu giúp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển vào năm 2023 (Baonghean.vn) - Bản sao kỹ thuật số, chuỗi khối, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử,… được dự báo là những xu hướng công nghệ hàng đầu giúp thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển vào năm 2023.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 1 Phó giám đốc doanh nghiệp (Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và 1 Phó Giám đốc doanh nghiệp.

Công ty Điện lực Nghệ An: Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong tháng 'Tri ân khách hàng' (Baonghean.vn) - Chương trình thường niên “Tháng tri ân khách hàng” là một trong những hoạt động quan trọng trong dịp cuối năm của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An).

Điều tra vụ án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại Ngày 30/12, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Mão Điền, huyện Thuận Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh: Giữ thế chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo ổn định cho sự phát triển (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong mọi tình huống phải giữ được thế chủ động, nắm chắc, dự báo sát tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp sát thực tiễn, triển khai hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai công tác sản xuất, kinh doanh năm 2023 (Baonghean.vn) - Sáng 30/12, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh, công tác công đoàn năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023.

Tổng Bí thư dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII Sáng 30/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp (Baonghean.vn) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian, chi phí cho người dân.

Hai anh em ruột cùng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc tiểu học (Baonghean.vn) - Câu chuyện của 2 thầy giáo là câu chuyện về nghị lực, tình thương yêu và luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh để làm người sống có ích, có hoài bão…

Phong trào thi đua yêu nước ở Anh Sơn: Công tác tư tưởng 'đi trước mở đường' (Baonghean.vn) - Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với huyện Anh Sơn, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 200 năm Danh xưng Anh Sơn (1822 - 2022), 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023).