Việt Nam mua 291 xe máy mỗi giờ: cuộc đua xe điện và trạm đổi pin Quý III/2025, 5 thành viên VAMM bán 621.732 xe (−9,37% so với cùng kỳ); lũy kế 9 tháng vượt 1,9 triệu, tương đương 291 xe mỗi giờ. Honda, Yamaha dẫn đầu; VinFast tăng 447% lên hạng ba toàn thị trường.

Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô rất lớn. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), 5 thành viên đạt doanh số 621.732 xe trong quý III/2025, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh số đã vượt mốc 1,9 triệu chiếc, tương đương trung bình khoảng 6.982 xe mỗi ngày, tức gần 291 xe mỗi giờ.

Dữ liệu của Motorcycles Data cho biết Việt Nam hiện là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới; riêng mảng xe máy điện, Việt Nam đứng thứ 3 toàn cầu. Tại thị trường nội địa, Honda và Yamaha đang dẫn đầu; VinFast tăng trưởng 447% so với cùng kỳ năm trước, tạm xếp thứ ba toàn thị trường và dẫn đầu nhóm xe máy điện.

Xe máy trưng bày tại một đại lý của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Bối Hạ.

Bức tranh 9 tháng: tốc độ bán hàng và vị thế toàn cầu

Doanh số cộng dồn hơn 1,9 triệu chiếc trong 9 tháng đầu năm phản ánh nhu cầu ổn định của thị trường xe 2 bánh. Tốc độ tiêu thụ bình quân khoảng 291 xe mỗi giờ cho thấy xe máy vẫn là phương tiện chủ lực trong di chuyển đô thị. Dù quý III ghi nhận mức giảm 9,37% so với cùng kỳ, quy mô thị trường vẫn đứng nhóm đầu thế giới.

5 thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Piaggio Việt Nam, SYM Việt Nam và Việt Nam Suzuki. Bên cạnh nhóm này, thị trường có sự tham gia của nhiều thương hiệu khác như VinFast, Yadea, Selex Motors, Dat Bike, DKBike, cùng các hãng môtô và tay ga như Ducati, Triumph, Harley-Davidson, Husqvarna và Lambretta.

Chỉ số Giá trị Ghi chú Doanh số quý III/2025 (VAMM) 621.732 xe Giảm 9,37% so với cùng kỳ Lũy kế 9 tháng (VAMM) Hơn 1,9 triệu xe Trung bình ~6.982 xe/ngày Tốc độ tiêu thụ bình quân ~291 xe/giờ Tính từ lũy kế 9 tháng Vị thế toàn cầu (xe máy) Hạng 4 Theo Motorcycles Data Vị thế toàn cầu (xe máy điện) Hạng 3 Theo Motorcycles Data

Điện hóa tăng tốc: thương hiệu, sản phẩm và xếp hạng

Honda và Yamaha giữ nhịp, VinFast bứt tốc

Dữ liệu thu thập bởi Motorcycles Data nêu rõ Honda và Yamaha đang là hai cái tên có doanh số tốt nhất tại Việt Nam. VinFast tăng trưởng 447% so với cùng kỳ năm ngoái, vươn lên vị trí thứ ba toàn thị trường và tạm dẫn đầu phân khúc xe máy điện.

Bên cạnh các mẫu xe điện mới của VinFast và Yadea, Honda đã gia nhập cuộc chơi với 2 mẫu xe máy điện đầu tiên. Nhóm thương hiệu xe điện nội địa như Selex Motors, Dat Bike và DKBike bổ sung thêm lựa chọn, góp phần mở rộng tệp người dùng cho xe 2 bánh thuần điện.

Sự trở lại của Lambretta và lộ trình xe điện

Lambretta vừa quay trở lại Việt Nam và trưng bày mẫu concept scooter thuần điện mang tên Lambretta Elettra. Sự trở lại này cho thấy mảng tay ga phong cách kết hợp điện hóa đang được chú ý, song việc thương mại hóa vẫn tùy thuộc kế hoạch của hãng và điều kiện thị trường.

xe may anh 1

Hạ tầng năng lượng: trạm đổi pin có thể định đoạt cuộc đua

Bên cạnh trạm sạc công cộng, hệ thống trạm đổi pin nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố quan trọng định hình kết quả cạnh tranh ở phân khúc xe máy điện. Mô hình này phù hợp với thói quen di chuyển ngắn, mật độ điểm dừng dày và nhu cầu xoay vòng nhanh của người dùng đô thị.

Selex Motors đã triển khai một mạng lưới trạm đổi pin được mô tả là khá rộng lớn.

VinFast công bố kế hoạch mở 150.000 trạm hoán đổi pin.

Honda và TMT Motors cũng ấp ủ kế hoạch phát triển hệ thống đổi pin.

Mức độ phủ và khả năng tương thích giữa các chuẩn pin, cùng chi phí vận hành, có thể là biến số then chốt cạnh tranh trong giai đoạn tới. Bài toán chuẩn hóa và quy mô hóa hạ tầng sẽ quyết định trải nghiệm người dùng: đổi pin nhanh, ổn định và chi phí hợp lý.

Triển vọng ngắn hạn: quy mô lớn, cạnh tranh dày

Quý III ghi nhận mức giảm 9,37% so với cùng kỳ, nhưng quy mô lũy kế vẫn vượt 1,9 triệu xe trong 9 tháng cho thấy nền tảng nhu cầu bền bỉ. Về ngắn hạn, cuộc đua giữa xe xăng và xe điện diễn ra ở nhiều lớp: sản phẩm, giá thành, mạng lưới dịch vụ và đặc biệt là hạ tầng năng lượng.

Trong khi Honda và Yamaha tiếp tục duy trì sức mạnh ở dải sản phẩm truyền thống, các thương hiệu xe điện như VinFast và Yadea đang tăng tốc, khai thác lợi thế về chi phí sử dụng và công nghệ kết nối. Sự tham gia của các tên tuổi như Lambretta, cùng hướng đi của Selex Motors, Dat Bike, DKBike, sẽ làm phong phú hệ sinh thái xe 2 bánh tại Việt Nam.

Nhìn chung, dữ liệu hiện có cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường xe máy sôi động nhất thế giới, đồng thời nổi lên như một điểm sáng về xe máy điện nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh và sự đầu tư vào hạ tầng đổi pin.