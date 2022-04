Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 31

Đây là lần thứ hai sau 19 năm kể từ SEA Games 22 năm 2003, Việt Nam vinh dự là chủ nhà của kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Phó Tổng cục trưởng Thể dục thể thao, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Thông tin-Truyền thông SEA Games 31 Lê Thị Hoàng Yến cho biết: Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Ban tổ chức đã thành lập 9 tiểu ban và 1 trung tâm điều hành, trong đó mỗi tiểu ban đều có công việc được phân công cụ thể từ chuyên môn kỹ thuật, an ninh, giao thông, lễ tân-khánh tiết, hậu cần, y tế,... Cho đến thời điểm này công tác sửa chữa, nâng cấp, xây mới địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất phục vụ đại hội đang ở giai đoạn cuối. Đối với những nơi đã hoàn thiện, Ban tổ chức tiến hành dọn dẹp vệ sinh, trang trí pa-nô, áp-phích, băng-rôn, khẩu hiệu, biển hiệu cổ động trực quan trước, trong, chung quanh địa điểm thi đấu.

Công tác quảng bá, thông tin về SEA Games 31 trên các tuyến phố chính của Hà Nội. Ảnh: Thủy Nguyên

Ngày 15/4 vừa qua là hạn chót cho các đoàn thể thao đăng ký tên các vận động viên tham gia đại hội và chúng ta sẽ đón khoảng 7.000 vận động viên tham dự thi đấu. Đến nay, một số môn thi đấu đã tổ chức bốc thăm, những môn có nhiều đội tham gia thì tiến hành chia bảng, còn những môn ít đội thì thi đấu vòng tròn một lượt, cách tính điểm sẽ do từng bộ môn, liên đoàn hoặc ban tổ chức môn thể thao tại đại hội sắp xếp theo điều lệ thi đấu riêng. SEA Games 31 có 40 môn thi đấu, hơn 50 phân môn và 526 nội dung.



Theo Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping SEA Games 31, ở đại hội lần này, Ban tổ chức đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề là phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á cũng có biến chuyển tốt hơn do đã tiêm vắc-xin từ 2 đến 3 mũi ở Việt Nam và các nước. Để tổ chức tốt SEA Games 31, thích nghi với tình hình dịch Covid-19, tiểu ban đã có các biện pháp và phương án phù hợp, bảo đảm an toàn cho các đoàn và những người tham dự đại hội.

Để động viên, khuyến khích, tạo tâm lý hứng khởi cho vận động viên thi đấu, cùng với khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban tổ chức đại hội không hạn chế cũng như không tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với khán giả trước khi vào sân xem các nội dung thi đấu của đại hội, nhưng đối với huấn luyện viên, vận động viên phải xét nghiệm hằng ngày. Nếu có F0 thì cách ly ngay vận động viên đó, các vận động viên khác vẫn thi đấu bình thường. Tất cả các huấn luyện viên, vận động viên, thành viên ban tổ chức, tình nguyện viên, phóng viên, các lực lượng khác phải hạn chế tiếp xúc gần, đeo khẩu trang và thực hiện 5K. Ban tổ chức cũng khuyến cáo các đoàn tham dự đại hội hạn chế các hoạt động giao lưu bên lề, để giữ gìn sức khỏe bảo đảm phòng dịch trong thời gian thi đấu. Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, tất cả khách quốc tế đều phải có kết quả xét nghiệm nhanh trong 24 giờ hoặc xét nghiệm PCR trong 72 giờ trước khi lên máy bay.

Do tình hình dịch Covid-19, Ban tổ chức khá linh hoạt trong các quy định thay thế vận động viên khi có trường hợp gặp F0 đối với các môn thi đấu tập thể. Riêng đối với những môn thi đấu cá nhân, đơn môn cho dù vận động viên đã vào đến bán kết mà bị phát hiện F0 thì chấp nhận phải hủy kết quả vì không thể thi đấu được nữa do quy định cách ly về y tế. Phó Tổng cục trưởng Thể dục thể thao, Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ: “Ban tổ chức hy vọng khi các vận động viên đã được tiêm vắc-xin, cùng các biện pháp phòng, chống dịch được làm chặt chẽ, khả năng có các trường hợp F0 là khá thấp. Chúng tôi áp dụng chặt chẽ phương án “một cung đường, hai điểm đến” đối với tất cả các đoàn tham dự đại hội. Các đoàn sẽ tập trung từ khách sạn đến địa điểm tập luyện, thi đấu và trở về khách sạn là một quy trình khép kín. Khi nhập cảnh vào Việt Nam các đoàn không xét nghiệm tại sân bay mà tập trung thực hiện tại khách sạn nơi lưu trú”.

Phó Tổng cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng Tiểu ban Hậu cần và Dịch vụ công SEA Games 31, Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Một vấn đề quan trọng được Ban tổ chức quan tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả các khách sạn được lựa chọn đều đạt tiêu chuẩn 4 đến 5 sao và ở gần nơi tập luyện thi đấu của các đoàn. Chúng tôi làm việc rất kỹ với các khách sạn về đồ ăn, lên thực đơn đa dạng và chuẩn bị thực phẩm bảo đảm an toàn và có cả các thực phẩm cho các đoàn có vận động viên theo đạo Hồi, làm sao để các đoàn thể thao cảm thấy thoải mái và hài lòng nhất khi đến Việt Nam”.

Hiện, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tuyển chọn, đào tạo và bàn giao xong 3.000 tình nguyện viên phục vụ đại hội. Trong số này, Hà Nội có 1.900 tình nguyện viên tập trung ở Trường đại học Hà Nội và Trường đại học Mở, còn lại khoảng 1.100 tình nguyện viên hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố đồng tổ chức.

Theo ông Nguyễn Hải Đường, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Lễ tân - Khánh tiết SEA Games 31, với quy mô của đại hội, chắc chắn khối lượng công việc sẽ rất lớn và cần đến số lượng đông đảo tình nguyện viên để phục vụ. Việc tuyển chọn tình nguyện viên được đánh giá qua nhiều tiêu chí như có tinh thần tình nguyện, có sức khỏe, phải là sinh viên năm thứ 2 trở lên, có trình độ ngoại ngữ, giao tiếp tốt.

Ở Hà Nội, tiểu ban đã triển khai công việc tuyển chọn từ cuối năm 2021 và tiến hành xong hướng dẫn cho tất cả các tình nguyện viên phụ trách theo mảng công việc được giao khi đón, tiễn, tháp tùng các đoàn tại sân bay về nơi nghỉ, đi thi đấu; các nghi thức giao tiếp; tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa nước bạn trong việc tham gia hỗ trợ.

Tình nguyện viên được cung cấp đầy đủ về thông tin của đại hội; hướng dẫn cách đi lại; nhất là những người làm phiên dịch, dẫn chương trình. Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên đã hoàn thành những khâu quan trọng. Đội ngũ tình nguyện viên trẻ trung, năng động, nhiệt tình chính là những nhịp cầu nối trong việc quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Lê Thị Hoàng Yến, Ban tổ chức SEA Games 31 hướng tới tiêu chí về một kỳ đại hội fair-play khi tổ chức 40 môn thể thao, chủ yếu là các môn thể thao cơ bản của Olympic và ASIAD với đầy đủ các nội dung. Mục tiêu của đoàn thể thao nước ta tại đại hội là đứng ở tốp đầu, phấn đấu đứng thứ nhất toàn đoàn với 150 Huy chương vàng. Chiến lược của thể thao Việt Nam gần đây là tập trung vào những môn ASIAD và Olympic, vì vậy SEA Games là đấu trường quan trọng vì liên thông với nhau. Một vận động viên có thể giành huy chương của cả ba đấu trường này.

Một trong những vấn đề được người hâm mộ quan tâm là trang thiết bị dụng cụ thi đấu các bộ môn của Đoàn Thể thao Việt Nam thời gian qua vẫn còn thiếu thốn. Do thời gian chuẩn bị gấp, công tác đấu thầu để mua sắm rất khó khăn do dịch Covid-19, nhưng Ban tổ chức cũng đã mua sắm một số lượng nhất định cho các môn thể thao, còn lại phải cố gắng khắc phục với trang bị hiện tại.

Có thể nói dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam, tuy nhiên vượt qua những khó khăn đó, đến thời điểm này Ban tổ chức đã làm tất cả những gì có thể để đại hội sẽ diễn ra đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.

SEA Games 31 là kỳ đại hội có ý nghĩa trong việc hợp tác, phát triển giữa các quốc gia Đông Nam Á không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn có ý nghĩa về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế. Đó là kênh quảng bá hình ảnh đất nước, con người và nền văn hóa các quốc gia. Việc đăng cai thành công SEA Games 31 trong bối cảnh khó khăn hiện tại sẽ là một dấu mốc ấn tượng, truyền đi những thông điệp tích cực, khẳng định một Việt Nam mạnh mẽ và đầy trách nhiệm trong mắt bạn bè quốc tế. Riêng với Hà Nội, đây sẽ là cơ hội để khẳng định vị thế của một “Thành phố vì hòa bình”, Thủ đô văn minh-nghìn năm văn hiến.