Thứ Tư, 15/10/2025
Tiếng Việt
Việt Nam tái trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028

TTXVN 15/10/2025 10:54

Việt Nam tái trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

2025-10-15-vn-vn-quyen-con-nguoi-lhq-ngoc-2.jpg

Ngày 14/10/2025 giờ New York (nửa đêm 14/10 theo giờ Hà Nội), tại trụ sở Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Trong số đó, Việt Nam tái trúng cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Theo www.vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tai-trung-cu-vao-hoi-dong-nhan-quyen-lien-hop-quoc-nhiem-ky-2026-2028-post1070381.vnp
