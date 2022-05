Việt Nam tập với 7 cầu thủ; 4 cuộc đua chưa ngã ngũ tại Premier League 2021/22

Sáng 20/5, các thành viên đội tuyển Việt Nam rời Phú Thọ về Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan. Trong buổi tập chiều cùng ngày trên sân tập của LĐBĐ Việt Nam (VFF), chỉ bảy cầu thủ ra sân, làm việc với trợ lý thể lực Park Sung-gyun. Những người này gồm Nguyễn Trọng Long, Dụng Quang Nho, Lương Duy Cương, Nguyễn Hai Long, Hồ Thanh Minh, cùng hai thủ môn Trịnh Văn Hoàng, Quan Văn Chuẩn.

HLV Park Hang-seo cùng các cầu thủ vừa thi đấu 120 phút trong trận bán kết ở lại khách sạn để tập gym và bơi thả lỏng.

Chiều nay 21/5, Việt Nam sẽ tập kín trên sân tập VFF chuẩn bị cho trận chung kết với Thái Lan.

4 cuộc đua chưa ngã ngũ tại Premier League 2021/22

Man City có thể mất tất cả nếu không thắng Aston Villa ở vòng cuối.

Rạng sáng 20/5 (giờ Hà Nội), Burnley thi đấu nỗ lực nhưng chỉ có trận hòa 1-1 trước Aston Villa. Sau 37 trận, Burnley và Leeds có cùng 35 điểm, nhưng đội chủ sân Turf Moor xếp trên nhờ hơn hiệu số (-18 so với -38).Ở vòng cuối, Burnley phải thắng Newcastle để tự định đoạt số phận. Nếu thầy trò HLV Mike Jackson hạ được "Chích chòe", họ gần như chắc chắn trụ hạng, bởi khi đó, Leeds phải thắng Brentford với cách biệt 22 bàn mới có thể vượt lên.Tuy nhiên, nhiệm vụ của "The Clarets" là rất khó khăn. Hiện tại, Newcastle trụ hạng và có tinh thần thoải mái. Chất lượng đội hình của CLB chủ sân St James' Park cũng tốt hơn. Ở vòng đấu vừa qua, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đánh bại Arsenal đầy thuyết phục.Ngược lại, nếu Burnley không thể thắng Newcastle, Leeds chỉ cần một chiến thắng trước Brentford để thoát khỏi nhóm xuống hạng.Ở nửa trên bảng xếp hạng, cuộc đua vô địch và nhóm dự Cúp châu Âu vẫn chưa ngã ngũ. Manchester City và Liverpool chỉ hơn nhau 1 điểm. Cúp vô địch Premier League sẽ ở lại Etihad, nếu Man City thắng Aston Villa với tỷ số bất kỳ. Trong trường hợp tệ nhất, thầy trò Pep Guardiola không thể thắng, họ đứng trước nguy cơ bị Liverpool soán ngôi. "The Kop" sẽ chạm trán Wolverhampton.Chelsea an phận sau trận hòa 1-1 trước Leicester. "The Blues" khó mất vị trí thứ 3, bởi họ đang hơn Tottenham 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (+42 so với +20).

Cũng ở vòng 38, Tottenham nắm trong tay quyền tự quyết ở cuộc đua top 4. Spurs sẽ dự Champions League mùa tới, nếu thắng Norwich. Ngay cả khi hòa, "Gà trống" cũng khó mất vị trí trong top 4, bởi khi đó, Arsenal phải thắng Everton 12 bàn mới có thể vượt mặt kình địch.



Manchester United đang có mùa giải tệ nhất thời hậu Sir Alex Ferguson, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng ở vòng 38, đó là đánh bại Crystal Palace để giữ vị trí thứ 6, đồng nghĩa với vé dự Europa League.Nếu hòa hoặc thua "Đại bàng xanh", "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ bị West Ham vượt mặt, từ đó phải xuống chơi ở giải đấu cúp hạng ba (Europa Conference League) ở mùa 2022/23. Đây là điều Cristiano Ronaldo và tân thuyền trưởng Erik ten Hag đều không mong muốn.