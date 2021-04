Việt Nam tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc

Đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Hội đồng Bảo an sáng ngày 1/4 (theo giờ Mỹ) đã thông qua chương trình làm việc tháng 4 do Việt Nam đề xuất, theo đó dự kiến HĐBA sẽ có 15 cuộc họp công khai, 10 cuộc họp kín thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế như tình hình Trung Đông, Syria, Libya, Yemen, Sudan, Nam Sudan, Mali, khu vực Hồ Lớn, Tây Sahara, Colombia và Kosovo. Các cơ quan trực thuộc của HĐBA cũng sẽ có nhiều cuộc họp trong tháng.

Đặc biệt, HĐBA LHQ cũng đã thông qua 4 hoạt động thảo luận mở do Việt Nam chủ trì thúc đẩy về các nội dung khắc phục hậu quả bom mìn vào ngày 8/4, bạo lực tình dục trong xung đột vũ trang ngày 14/4, hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực ngày 19/4 và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày 27/4.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì họp báo quốc tế.

Chiều cùng ngày, nhằm thực hiện cam kết minh bạch hóa và thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của các nước thành viên LHQ trong khi thực hiện vai trò Chủ tịch HĐBA, Việt Nam đã giới thiệu chương trình làm việc đến các nước thành viên LHQ ngoài HĐBA. Các nước gửi lời chúc mừng Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021, cảm ơn sự quan tâm và nỗ lực của Việt Nam trong đóng góp vào hoạt động của HĐBA cũng như tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế.

Các nước thành viên LHQ cũng bày tỏ mong muốn HĐBA sớm tổ chức các cuộc họp trực tiếp để tạo cơ hội cho đông đảo các nước thành viên LHQ tham gia vào thảo luận của HĐBA. Các nước cũng hoan nghênh các chủ đề thảo luận quan trọng được Việt Nam thúc đẩy trong tháng Chủ tịch và nhận định đây là các chủ đề đa dạng, đặt con người ở vị trí trung tâm và thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xung đột, thúc đẩy hòa bình bền vững. Một số nước chúc Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tháng Chủ tịch tới đây tương tự như đã đảm nhiệm hồi tháng 1/2020.

Chiều cùng ngày, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì Họp báo quốc tế trên cương vị Chủ tịch HĐBA trực tiếp tại trụ sở LHQ kết hợp trực tuyến. Buổi họp báo thu hút đông đảo phóng viên, đại diện các hãng thông tấn, báo chí thường trú tại LHQ tham dự và 15 lượt câu hỏi về công việc của HĐBA, những ưu tiên của Việt Nam trong tháng Chủ tịch và tình hình một số điểm nóng ở các khu vực./.