Việt Nam top 3 vi phạm bản quyền: Lỗ hổng pháp lý ở đâu? Với 15,5 triệu người thường xuyên truy cập web lậu, Việt Nam đối mặt tình trạng vi phạm bản quyền số nghiêm trọng, nhưng các quy định pháp lý chưa theo kịp khiến việc xử lý hình sự gần như bế tắc.

Thực trạng báo động về vi phạm bản quyền số

Năm 2024, Việt Nam ghi nhận khoảng 15,5 triệu người thường xuyên truy cập các trang web lậu, đưa quốc gia vào nhóm ba nước có tỷ lệ vi phạm bản quyền cao nhất khu vực. Thống kê cho thấy có tới 80% các hành vi vi phạm bản quyền hiện nay diễn ra trên môi trường số, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà sáng tạo, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm âm nhạc và các bản ghi âm, ghi hình với tỷ lệ 76,9%, tiếp đến là điện ảnh (71,6%) và xuất bản (50,7%), theo số liệu từ Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Tình trạng này không chỉ gây thất thoát tài chính mà còn làm xói mòn động lực sáng tạo trong xã hội.

Điểm nghẽn pháp lý trong xử lý vi phạm

Mặc dù tình trạng vi phạm diễn ra nghiêm trọng, số vụ việc được xử lý hình sự lại rất ít. Nguyên nhân chính được xác định là do những "điểm nghẽn" trong hệ thống pháp lý hiện hành, khiến quá trình bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ sở hữu trí tuệ gặp nhiều trở ngại.

Điển hình như trường hợp bộ phim "Mưa đỏ", nhà sản xuất đã phải lên tiếng cảnh báo khi phát hiện nhiều trang mạng và tài khoản cá nhân tự ý đăng tải, cắt ghép và phát sóng trái phép. Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, chia sẻ: "Với những hình ảnh, những âm thanh méo mó, bị cắt ghép một cách rất thô bạo, làm sai lệch hoàn toàn... chúng tôi cảm thấy đây là một mất mát không chỉ về mặt kinh tế, mà còn là mất mát rất lớn về mặt tinh thần".

Hệ lụy đa chiều và giải pháp đề xuất

Hệ lụy của vi phạm bản quyền không chỉ dừng lại ở tổn thất của người sáng tạo. Nó còn dẫn đến việc nhà nước thất thu thuế, các doanh nghiệp chân chính phải đối mặt với cạnh tranh không bình đẳng, và sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa bị kìm hãm. Khi nỗ lực đầu tư nghiêm túc không được bảo vệ, lòng tin và tinh thần cống hiến của giới sáng tạo cũng dần bị bào mòn.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị cần có sự thay đổi toàn diện trong hệ thống pháp luật. Theo luật sư Lê Quang Vinh, giải pháp căn cơ là sửa đổi đồng bộ ba luật quan trọng: Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại điện tử (với các quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của nền tảng trung gian), và Luật Tố tụng dân sự.

Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền số đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn xã hội, từ việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho đến hợp tác quốc tế. Chỉ khi đó, một môi trường thuận lợi cho nền kinh tế sáng tạo mới có thể phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.