Việt Nam - Trung Quốc tăng cường tình cảm, tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau

(Baonghean.vn) - Khi nhu cầu về nhà ở ngày càng cao nhưng giá đất trong thành phố và vùng ven đã tiến đến vùng “kịch khung” thì để sở hữu một mảnh đất xây nhà gần trung tâm là điều không dễ dàng. Bởi thế, những năm gần đây, lựa chọn căn hộ chung cư trở thành xu hướng an cư thịnh hành tại thành phố Vinh.

(Baonghean.vn) - Tàu đánh cá về bờ tránh bão Nalgae, các cảng cá trên địa bàn Nghệ An đón nhận hàng trăm tấn hải sản. Nhiều tàu đánh bắt được hải sản có giá trị cao nên có lãi.

(Baonghean.vn) - Người lao động Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng tại Nhật Bản đang đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thời gian qua đồng Yen xuống giá, khiến thu nhập của họ giảm đáng kể. Vì vậy, có nhiều người hiện nay không còn mặn mà sang Nhật Bản làm việc.

Với số người thiệt mạng tăng lên 110 người do bão Nagale, Tổng thống Marcos yêu cầu cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho 4 cơn bão có thể đổ bộ vào nước này trước cuối năm nay.

(Baonghean.vn) - Năm 2022, cùng với huyện Yên Thành, Đô Lương là một trong những địa phương được đầu tư xây dựng bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng. Đây là lần thứ hai địa phương này được đầu tư hoàn thiện hệ thống bể. Dự án do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai thực hiện.

(Baonghean.vn) - Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cần thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an, thường xuyên kiểm tra các cơ sở có hành vi tuyên truyền, sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Con Cuông vừa phát hiện, bắt 2 đối tượng trú trên địa bàn, thu giữ nhiều động vật hoang dã.

Tại buổi công bố liveshow của mình, danh ca Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về nghi vấn hiềm khích với ca sĩ Tố My.

(Baonghean.vn) - Bất đắc dĩ chào đời ở tuần 25 của thai kỳ, bé gái là con sản phụ Đ.T.M.N (trú tại Hà Tĩnh) chỉ nặng 700 gram. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau hơn 3 tháng điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, bé đã khỏe mạnh xuất viện.

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Phổi Trung ương cam kết hỗ trợ toàn diện Bệnh viện Phổi Nghệ An trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và trang thiết bị cần thiết (nếu có) để thành lập và phát triển khoa Ngoại lồng ngực, khoa Gây mê hồi sức nói riêng và bệnh viện nói chung.

(Baonghean.vn) - Định hướng đến năm 2025, thị xã Thái Hoà phấn đấu trở thành đô thị loại III, “xanh, sạch, đẹp, an toàn”; là đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An. Một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền thị xã chú trọng là tập trung chỉ đạo xây dựng văn minh đô thị.

(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, lãnh đạo Công an Nghệ An trao quyết định luân chuyển cán bộ đối với Thiếu tá Nguyễn Trọng Công. Dự buổi lễ công bố quyết định về công tác cán bộ có lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Con Cuông.