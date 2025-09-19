Thị trường Việt Nam và Cuba mở rộng hợp tác nông nghiệp sang chăn nuôi, thủy sản và công nghệ sinh học Việt Nam và Cuba thúc đẩy hợp tác nông nghiệp toàn diện, từ lúa gạo sang chăn nuôi, thủy sản và công nghệ sinh học nhằm tăng cường an ninh lương thực.

Từ ngày 13 đến 18/9, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp Cuba tổ chức, bao gồm các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp Thực phẩm, Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba và Tập đoàn Công nghệ sinh học Labiofam. Đoàn cũng đi khảo sát các dự án hợp tác sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh Pinar del Rio và Matanzas.

Thành quả từ hợp tác lúa gạo

Hai bên đánh giá cao kết quả của Dự án hợp tác phát triển lúa gạo - lĩnh vực đã được triển khai từ năm 2002. Chương trình này đang mang lại những tác động tích cực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực cho Cuba trong bối cảnh quốc gia này còn gặp nhiều khó khăn về sản xuất và nguồn cung.

Ngoài lúa gạo, Cuba và Việt Nam thống nhất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như ngô lai, chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và thủy sản.

Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những trở ngại mà Cuba đang đối mặt, bao gồm thiếu điện, năng lượng, vật tư nông nghiệp và các thủ tục nhập khẩu còn phức tạp.

Trong giai đoạn hợp tác mới, doanh nghiệp được coi là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và quản lý mà hai Chính phủ đã xây dựng.

Các doanh nghiệp Việt Nam được khuyến khích đầu tư vào Cuba trong nhiều lĩnh vực, từ trồng lúa, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm đến nghiên cứu và sản xuất chế phẩm sinh học.

Việc này không chỉ hỗ trợ Cuba nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp mà còn giúp giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hỗ trợ thiết thực cho ngành chăn nuôi Cuba

Trong chuyến công tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã trao tặng Bộ Nông nghiệp Cuba 5.000 liều tinh trùng bò, hỗ trợ quốc gia này cải thiện giống và nâng cao hiệu quả trong sản xuất chăn nuôi. Đây được xem là bước đi cụ thể để củng cố hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Chuyến đi của đoàn Việt Nam một lần nữa khẳng định quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Đây cũng là bước nối tiếp sau chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 9/2024 và chuyến thăm Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Miguel Diaz-Canel vào tháng 9/2025, mở ra giai đoạn hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực.