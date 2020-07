Viết tiếp trang sử hào hùng của lực lượng Thanh niên xung phong

Sáng 15/7, Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực Hội Cựu TNXP; các sở, ban, ngành liên quan và các cán bộ, chiến sỹ, đội viên TNXP tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ Ảnh: Thanh Quỳnh

Những chặng đường lịch sử vẻ vang

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong là dịp để thế hệ trẻ ngày hôm nay thành kính tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ thanh niên xung phong đã đóng góp công sức, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, góp phần quan trọng cho hòa bình, độc lập, tự do, phát triển của đất nước.

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Lực lượng TNXP Việt Nam trong suốt 70 năm qua - cùng với hơn 65 vạn cán bộ, chiến sĩ TNXP cả nước, hơn 4,8 vạn cán bộ, chiến sĩ TNXP tỉnh Nghệ An đã tình nguyện lên đường phục vụ kháng chiến và xây dựng đất nước.

Trong đó có 11.800 cán bộ, chiến sĩ TNXP chống Pháp; 6.900 cán bộ, chiến sĩ TNXP thời kỳ khôi phục đất nước sau chiến tranh xây dựng CNXH ở miền Bắc và 29.300 cán bộ, chiến sĩ TNXP chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Mai Ất ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng TNXP. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nối tiếp truyền thống các thế hệ TNXP đi trước, Lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An, từ Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế được thành lập năm 1986, đến nay đã có 10 Tổng đội, do Tỉnh đoàn Nghệ An quản lý, chỉ đạo, với diện tích quản lý gần 40.000 ha đất, 1.400 hộ đội viên với 2.547 lao động.



10 Tổng đội TNXP đã xây dựng 10 mô hình hiệu quả tại vùng xung yếu Miền Tây Nghệ An nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh.

Giao lưu với các đồng chí: Từ Ngọc Anh - nguyên cựu TNXP thời kỳ chống Pháp, hiện là Ủy viên BTV Hội Cựu TNXP tỉnh; Vương Trung Úy - Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 9 Nghệ An, đại diện cho thế hệ thanh niên xung phong thời kỳ mới, TNXP - xây dựng kinh tế và Nguyễn Thanh Mai - sinh viên trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước những thành quả đó, lực lượng TNXP xây dựng kinh tế Nghệ An vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Hai, 4 Huân chương Lao động hạng Ba, 5 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng khác của Bộ ngành Trung ương; của cấp ủy, chính quyền, các ngành ở địa phương.



Phát biểu tại chương trình, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm khẳng định, để tiếp tục lan tỏa tinh thần thanh niên xung phong đối với thế hệ trẻ hôm nay, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của toàn tỉnh.

Ban tổ chức chương trình trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà nhân ái, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho 5 cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Viết tiếp trang sử hào hùng



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, khi chiến tranh qua đi, lực lượng TNXP Nghệ An lại tiếp tục có mặt ở các vùng biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn nhất làm nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Hiện toàn tỉnh đang có hơn 250 cựu TNXP làm kinh tế giỏi và làm chủ các doanh nghiệp thu hút hàng trăm lao động là con em địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều cơ sở hội đã hiến tặng hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; tình nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, hội đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Hội cựu TNXP Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện hiệu quả các phong trào, mục tiêu đã đề ra.



Trong đó chú trọng tới Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi - vì nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Qua đó giáo dục, cổ vũ thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, tích cực tham gia bảo vệ và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực thiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những đóng góp của các cựu Thanh niên xung phong, Ban tổ chức chương trình đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 5 nhà nhân ái, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng cho 5 cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đồng hành cũng đã trao tặng 270 suất quà cho 270 cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Trao bằng khen của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 5 năm liền cho Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thời gian qua.



Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

Trao tặng Bằng khen cho hội viên Hội Cựu TNXP Nghệ An có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trao tặng Bằng khen cho các đơn vị Thanh niên xung phong - Xây dựng kinh tế có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Quỳnh