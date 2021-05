VietinBank Bắc Nghệ An sẽ​ chi 200 tỷ đồng ​thúc đẩy phát triển bất động sản Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ VietinBank chi nhánh Nghệ An đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng suất lao động và quản trị hiệu quả chi phí hoạt động.

(Baonghean.vn) - Sáng 14/6, Vietinbank Nghệ An tổ chức lễ khai trương phòng giao dịch Lê Nin - Vietinbank Nghệ An. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An.