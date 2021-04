Vietnam Airlines mở đầu mùa du lịch Hè 2021 với đường bay Vinh-Đà Nẵng và Vinh-Phú Quốc

Với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, góp phần phát triển kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 5/2020 đến nay, Vietnam Airlines đã mở 6 đường bay từ sân bay Vinh, tập trung kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với những điểm du lịch nổi tiếng, mở rộng mạng đường bay của Hãng từ sân bay địa phương.

Ngày 24/4, có rất nhiều hành khách bay chuyến đầu tiên từ Vinh - Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Các đường bay sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 24/4/2021 với tần suất như sau: - Đường bay Vinh - Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 3, 5, 7. - Đường bay Vinh - Phú Quốc với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 2,4, 6, CN trong tháng 4-5/2021 và bay hàng ngày từ tháng 6/2021 - Hiện nay Vietnam Airlines đã tăng tần suất bay trên các đường bay Vinh-TP.HCM, Vinh - Hà Nội và bay hàng ngày trên đường Vinh – Buôn Mê Thuột - Từ tháng 6/2021, Hãng tăng tần suất bay hàng ngày trên đường bay Vinh - Đà Lạt, Vinh - Nha Trang.

Nhân dịp mở đường bay mới, Vietnam Airlines triển khai mức giá ưu đãi hấp dẫn chỉ từ 99.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Vé được bán trong giai đoạn từ ngày 16/4 đến 8/5/2021, áp dụng với hành trình từ ngày 24/4 đến 8/5/2021. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua vé qua website www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động, phòng vé hoặc đại lý Vietnam Airlines trên toàn quốc.

Chuyến bay đầu tiên từ Vinh đi Đà Nẵng của Vietnam Airlines. Ảnh: Hoàng Vĩnh Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, Vietnam Airlines vẫn áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn phòng dịch toàn diện, chủ động từ mặt đất đến trên không như vệ sinh, phun khử khuẩn tàu bay, trang thiết bị phục vụ, trang bị bảo hộ y tế cho nhân viên, hành khách khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên tàu và đeo khẩu trang trong suốt hành trình, lắp đặt thảm khử khuẩn tại cửa lên tàu bay, khăn lau tay kháng khuẩn được cung cấp cho tất cả hành khách trên chuyến bay…



Vietnam Airlines đã mở các đường bay từ sân bay Vinh, tập trung kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với những điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Các biện pháp của Hãng đã đạt, thậm chí vượt trên các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn dịch bệnh của các tổ chức hàng không quốc tế như: cao hơn tiêu chuẩn của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam; tương đương mức 4 sao của Tổ chức xếp hạng hàng không Skytrax; đạt điểm an toàn tối đa Covid-19 do AirlineRatings công nhận.