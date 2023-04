Vietnamnet trao đổi kinh nghiệm phát triển mạng xã hội với Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 6/4, tại Báo Nghệ An, đoàn công tác Báo Vietnamnet tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với nhóm Phát triển mạng xã hội của Báo Nghệ An.

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các thành viên đoàn công tác Báo Vietnamnet; các thành viên nhóm Phát triển mạng xã hội Báo Nghệ An.

Hiện nay, song song với việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm truyền thống, Báo Nghệ An đang quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng đến phát triển mạnh các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, kênh Youtube Báo Nghệ An có lượng người đăng ký và theo dõi đứng trong Top 5 hệ thống các báo điện tử của cả nước. Fanpage Báo Nghệ An đạt tick xanh, có 44.000 lượt thích và 83.000 lượt theo dõi. Ngoài ra, Báo Nghệ An cũng đang phát triển thêm các kênh Y outube Thể thao Báo Nghệ An, phát triển các trang Fanpage vệ tinh, Tiktok Báo Nghệ An…

Nhờ chú trọng phát triển các nền tảng mạng xã hội, Báo Nghệ An đã tiếp cận được nhiều đối tượng độc giả, khán giả khác nhau, với các hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng quan tâm theo dõi. Cũng chính vì thế thương hiệu Báo Nghệ An đã lan toả không chỉ trên địa bàn tỉnh, mà còn được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển báo chí đa nền tảng gắn với chuyển đổi số, dịp này, Báo điện tử Vietnamnet đã hỗ trợ Chi hội Báo Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, nhân viên báo.

Cụ thể, ngày 6/4 tập huấn cho nhóm phát triển Mạng xã hội Báo Nghệ An; ngày 7/4, tập huấn cho toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An.

Tại buổi tập huấn, nhóm phát triển mạng xã hội báo Nghệ An đã được truyền tải những kinh nghiệm trong việc phát triển trang Fanpage Facebook, kênh Youtube, kênh Tiktok…; cách phòng, tránh vi phạm các quy định của Facebook, Youtube, Tiktok; cách thức để tăng lượng tiếp cận, xây dựng hình ảnh để nhận diện thương hiệu…

Kết thúc buổi tập huấn thứ nhất, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những kiến thức mà đoàn công tác Báo Vietnamnet đã truyền tải đến nhóm phát triển mạng xã hội Báo Nghệ An.

Đồng chí đề nghị nhóm phát triển mạng xã hội sau khi được cập nhật thêm những kiến thức mới, cần lập tức đi vào triển khai, áp dụng phù hợp với Báo Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương cũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo Vietnamnet để Báo Nghệ An ngày càng phát triển.