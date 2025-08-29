Xã hội Viettel dồn tổng lực khắc phục sự cố sau bão số 5 Vừa qua, cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Bắc Trung Bộ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại Nghệ An. Mưa lớn kéo dài cùng gió giật dữ dội đã khiến hệ thống điện lưới và hạ tầng viễn thông trên địa bàn bị hư hại nặng.



Xác định đây là cơn bão lớn với diễn biến phức tạp, ngay từ trước thời điểm bão đổ bộ, Viettel Nghệ An đã chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Gần 400 cán bộ, nhân viên là lực lượng Viettel Nghệ An cùng với 150 nhân sự điều động đã được “ém quân” tại các trạm phát sóng trọng yếu, sẵn sàng xử lý khi có sự cố. Đồng thời, đơn vị cũng chuẩn bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại để ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Gần 150 phương tiện ô tô, 200 máy phát điện, 600 acquy vali cùng 2 xe cơ động, 8 điện thoại vệ tinh và 8 thiết bị starlink đã được Viettel huy động để phục vụ ứng cứu kịp thời.

Nhân viên Viettel nỗ lực không quản ngày đêm để khắc phục dịch vụ, đảm bảo liên lạc phục vụ người dân. Ảnh: PV



Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay trong bão, Viettel vẫn đảm bảo kết nối cho Sở chỉ huy tiền phương Nghệ An và trụ sở chính quyền các xã, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Ngay sau khi bão suy yếu, Viettel tiếp tục điều động hơn 350 nhân sự từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước về hỗ trợ, nâng tổng số lực lượng xử lý sự cố tại Nghệ An lên tới gần 1.000 người. Song song đó, Viettel còn triển khai giải pháp hệ thống phần mềm điều hành thông minh để giám sát, điều hành hoạt động xử lý sự cố kịp thời, nhanh chóng.

Đồng hành cùng khách hàng trong khó khăn thiên tai, Viettel bố trí hàng loạt điểm sạc pin miễn phí, hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi thiết thực. Ảnh: PV



Kết quả, chỉ sau 1 ngày bão đổ bộ, mạng di động Viettel đã cơ bản được khôi phục, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục tập trung nguồn lực khắc phục nhanh các sự cố về dịch vụ cố định băng rộng, dự kiến sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.

Những đôi chân không mỏi, băng qua đường lầy, sạt lở để đảm bảo thông tin liên lạc. Ảnh: PV



Chia sẻ khó khăn với người dân trong thiên tai, Viettel đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ: Trước bão, thực hiện khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ đối với 1,5 triệu khách hàng ở Nghệ An, chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Trong sáng 27/8, Viettel cũng thực hiện chương trình tặng 50% lưu lượng giúp khách hàng giữ vững thông tin liên lạc khi đăng ký các gói ST15K, 5G30./.