Viettel hoàn thành Chương trình học bổng 10 năm 'Vì em hiếu học'

Ngày 12/10/2023, Viettel Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An triển khai trao tặng kinh phí chương trình "Vì em hiếu học" năm học 2023-2024 cho tỉnh Nghệ An. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai từ năm 2014 với cam kết triển khai trong 10 năm.

Như vậy, năm nay cũng là năm cuối cùng chương trình "Vì em hiếu học" thực hiện cam kết. Trong 1 thập kỷ triển khai, chương trình "Vì em hiếu học" tại tỉnh Nghệ An đã thực hiện trao hơn 10.410 suất học bổng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, với tổng giá trị hơn 13,050 tỷ đồng.

Viettel Nghệ An phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An triển khai trao tặng kinh phí chương trình "Vì em hiếu học" năm học 2023-2024. Ảnh: PV

Học bổng được trao trực tiếp đến các xã đặc biệt khó khăn khu vực 3 và khu vực 2 vùng đồng bào, dân tộc, thiểu số, miền núi và các xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo thuộc 11 huyện trên toàn tỉnh. Tiêu chí lựa chọn các em học sinh nhận học bổng là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập, rèn luyện và chưa được nhận hỗ trợ từ các chương trình khuyến học nào.

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, chương trình “Vì em hiếu học” ngay từ khi triển khai đã giúp hiện thực hóa hàng trăm nghìn ước mơ nhỏ của các em học sinh hiếu học, đồng thời kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức cho hàng triệu giấc mơ hiếu học khác trên toàn Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Bên cạnh chương trình “Vì em hiếu học”, với triết lý “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”, cùng thông điệp ''Technology with heart - Công nghệ từ trái tim" Viettel đã luôn đồng hành cùng ngành Giáo dục trong việc đem lại nhiều ưu đãi về dịch vụ cũng như sân chơi trí tuệ và bổ ích cho các thế hệ học sinh, sinh viên.

Trong giai đoạn hiện nay, khi công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực, với sứ mệnh tiên phong chủ đạo kiến tạo xã hội số, Viettel cũng là doanh nghiệp tích cực hỗ trợ ngành Giáo dục trong việc số hóa cũng như ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, tạo ra một xã hội học tập hiệu quả và cho mọi người, để không một ai, không một gia đình nào bị tụt hậu, bị bỏ lại phía sau./.