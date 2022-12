Viettel khẳng định vị thế doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin dẫn đầu tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 27/12, Viettel Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống đơn vị (1/1/2003 -1/1/2023) và đón nhận Cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng trao tặng.

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thượng tá Bạch Tiến Tuân – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty viễn thông Viettel; Trung tá Nguyễn Cảnh Hòa – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel.

Những mốc son tự hào

Chính thức được thành lập vào ngày 1/1/2003, với tên gọi POP Nghệ An thông qua việc cung cấp dịch vụ “178”, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Viettel Nghệ An đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp Viễn thông và công nghệ thông tin số 1 tại tỉnh, cung cấp đa dạng các dịch vụ. Doanh thu cũng như chất lượng hoạt động của đơn vị năm sau luôn cao hơn năm trước.

Đến năm 2022, doanh thu của Viettel Nghệ An đạt trên 2.000 tỷ đồng, thị phần đạt gần xấp xỉ 70% về di động, 40% về cố định băng rộng với tổng 2,2 triệu thuê bao các loại dịch vụ.

Về hạ tầng mạng lưới, Viettel Nghệ An luôn luôn là đơn vị dẫn đầu trên địa bàn tỉnh với việc triển khai phát sóng gần 1.600 trạm BTS, trong đó 96% là trạm 4G, phủ sóng hầu khắp dân số.

Mới đây nhất, Viettel còn là đơn vị tiên phong phát sóng thử nghiệm mạng 5G tại Nghệ An, mang đến những công nghệ tân tiến nhất phục vụ đời sống xã hội.

Trong những năm gần đây, Viettel Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành cùng chính quyền các cấp và người dân tỉnh nhà trong công tác chuyển đổi số thông qua việc triển khai thành công nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin điển hình như: Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC cho thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, phần mềm quản lý danh tiếng, hệ thống cầu truyền hình, giải pháp thanh toán số không dùng tiền mặt Viettel Money, cùng nhiều giải pháp ứng dụng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chính quyền điện tử…

Chỉ với gần 10 con người trong những ngày đầu thành lập, đến nay Viettel Nghệ An đã có hơn 800 lao động chính thức làm việc tại các đơn vị trên địa bàn. Đóng góp ngân sách cho tỉnh bình quân 80 tỷ đồng mỗi năm; tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong 20 năm qua, Viettel Nghệ An đã làm tốt công tác chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh với rất nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực; với tổng giá trị các chương trình hơn 134 tỷ đồng…

Đồng hành với Nghệ An trong công tác chuyển đổi số

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Đức Chung – Giám đốc Viettel Nghệ An – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội khẳng định: “Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Anh hùng; phát huy thành quả mà Viettel Nghệ An đã gặt hái trong 20 năm qua, CBCNV Viettel Nghệ An sẽ tiếp tục “Đoàn kết - Đồng hành - Chinh phục những đỉnh cao”, nâng cao sức sáng tạo của toàn bộ máy, tăng cường khối đoàn kết thống nhất, vượt lên những nguy cơ thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu cơ bản trong thời gian tới: Giữ vững mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ hàng năm từ 4-6%; Giữ vững thị phần thuê bao di động hiện tại, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ cố định băng rộng từ 15-17%, tiến tới là doanh nghiệp số 1 về thị phần thuê bao cố định băng rộng tại tỉnh Nghệ An; Đồng hành với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và người dân trong công tác chuyển đổi số để đưa các ứng dụng Công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực, từ Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp đến cải cách các thủ tục hành chính… góp phần xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu cầu chuyển dịch số”.

Ghi nhận thành tựu cùng những đóng góp ý nghĩa của Viettel Nghệ An trong sự phát triển của kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đồng thời nhấn mạnh: “Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tỉnh Nghệ An rất cần sự chung tay góp sức hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt kỳ vọng sự đóng góp lớn hơn nữa về công sức trí tuệ của Viettel Nghệ An”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, sự hỗ trợ chỉ đạo của tập đoàn, Viettel Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong tạo nhiều thành công hơn nữa, phối hợp đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác chuyển đổi số của tỉnh Nghệ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kiến tạo xã hội số; xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Viettel Nghệ An đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua, bức trướng và bằng khen của UBND tỉnh, ghi nhận sự đóng góp của đơn vị vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, giai đoạn 2002 – 2022; 3 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Viettel Nghệ An cũng được trao tặng Cờ Thi đua năm 2022 của Bộ Quốc phòng và Cờ thi đua của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2013 – 2023; 26 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen, giấy khen của Tập đoàn trao tặng./.