Viettel Nghệ An trao hơn 2,6 tỷ đồng cho Quỹ học bổng ‘Vì em hiếu học năm học’ 2021 - 2022

Chiều 1/10, Hội Khuyến học Nghệ An, Sở Giáo dục và đào tạo và Viettel Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng “Vì em hiếu học năm học 2021 - 2022”.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014, triển khai trong 10 năm; với tổng kinh phí dự kiến 260 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình học bổng này dành cho học sinh tiêu biểu cấp Trung học cơ sở và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi, rèn luyện tốt tại các xã thuộc diện 135 và các xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo trên cả nước.

Hàng năm, Nghệ An được chương trình cấp khoảng 1,1 tỷ đồng. Mỗi xã nằm trong diện chính sách sẽ được hỗ trợ 10 suất học bổng; bằng tiền mặt hoặc công cụ học tập với trị giá 1 triệu đồng/ suất học bổng.

Lãnh đạo Viettel Nghệ An trao biểu trưng học bổng "Vì em hiếu học" năm học 2021 -2022 cho Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo và Hội khuyến học Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt Trao học bổng "Vì em hiếu học" các học sinh nghèo vượt khó học tập, rèn luyện tốt đại diện tại các địa bàn vùng khó khăn của tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt Năm 2021, với mục đích giúp học sinh thực hiện chương trình học tập trong thời gian nghỉ học tại trường, chung tay phòng chống dịch COVID-19 với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, Viettel tiếp tục tài trợ học bổng cho 880 em học sinh tại các địa bàn vùng khó khăn của tỉnh Nghệ An; với tổng giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Tương đương mỗi em học sinh sẽ nhận được 1 suất học bổng là một chiếc điện thoại Smartphone và một gói cước truy cập Internet miễn phí trong vòng 1 năm để học trực tuyến trị giá hơn 3 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa – Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình học bổng “Vì em hiếu học” . Ảnh: Đinh Nguyệt

“Món quà ý nghĩa này sẽ là công cụ hữu ích để các em có thể tiếp cận được thông tin từ nhà trường, bài giảng từ giáo viên một cách nhanh chóng, hiệu quả đạt đúng mong muốn của Ban Chỉ đạo chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã đề ra. Chúng tôi mong rằng, với những việc làm thiết thực, chung tay vì cộng đồng như Viettel Nghệ An đã và đang làm, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh hướng về quê hương của những người con “Xứ Nghệ”. Từ những chương trình xã hội từ thiện có ý nghĩa này, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được sự chia sẻ của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên toàn tỉnh” – Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An chia sẻ.

Giáo sư Tiến sỹ Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giáo sư Tiến sỹ Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp của Viettel Nghệ An cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sự quan tâm với những hành động thiết thực đối với sự phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo Nghệ An trong thời gian qua; góp phần phát triển phong trào học tập sâu rộng, đồng thời tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh vượt khó, thành đạt, góp sức xây dựng quê hương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Viettel Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh và tiếp tục đồng hành với ngành giáo dục, thầy cô, học sinh; đáp ứng nguồn nhân lực trong bối cảnh mới và góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Trong thời gian từ 15/9 – 15/10/2021, để kịp thời đáp ứng nhu cầu học trực tuyến của các em học sinh trên địa bàn tỉnh, Viettel Nghệ An cũng đã trực tiếp trao tặng các suất quà "Vì em hiếu học" tại địa bàn các xã nghèo trên toàn tỉnh./