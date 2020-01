Viettel Nghệ An trao thưởng xe máy, ti vi cho 6 khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet, truyền hình

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh, Viettel luôn đưa ra các chương trình chăm sóc, ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng toàn mạng. Ảnh: Nguyệt Minh

Viettel hiện đang là nhà mạng hàng đầu trên địa bàn về cung cấp dịch vụ cáp quang Internet, truyền hình với chất lượng đường truyền ổn định, siêu tốc độ và giá cước hấp dẫn. Nhằm dành tặng sự tri ân đặc biệt đến các khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 31/12/2019, Viettel Nghệ An đã triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên “Lắp Internet - Rước Shmode về nhà”; với tổng giá trị giải thưởng trên 160 triệu đồng dành cho các khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ Internet, truyền hình trên địa bàn tỉnh.



Trong thời gian diễn ra chương trình đã có tới gần 4.000 khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet truyền hình và nhận được mã dự thưởng của Viettel Nghệ An để tham gia chương trình quay số.

Vào ngày 7/1/2020, Viettel Nghệ An đã tổ chức quay số công khai tìm ra những chủ nhân may mắn nhất giành được những phần quà giá trị của chương trình.

Dịp này, Viettel Nghệ An đã trao giải Nhất cho khách hàng may mắn là chị Lê Thị Nghệ (xóm 15, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); giải thưởng là 1 chiếc xe máy Honda Shmode, trị giá 62 triệu đồng. Giải Nhì của chương trình với phần thưởng mỗi giải là 1 xe máy Honda vision, trị giá 33.000.000 đồng được trao cho 2 khách hàng: Chị Nguyễn Thị Xuyến (xóm 7, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Sầm Văn Dũng (xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Ba khách hàng may mắn đã nhận được giải 3 của chương trình với phần quà là 1 chiếc smart tivi 50 inch, trị giá 12.000.000 đồng là anh Nguyễn Văn Vân (đường Hoàng Phan Thái, xóm 17, xã Nghi Phú, TP. Vinh Nghệ An), anh Cao Khắc Lương (xóm Tây Thọ 2, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Hằng (xóm 2, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Trao giải Nhất là 1 chiếc xe máy Honda Shmode, trị giá 62 triệu đồng cho khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình “Lắp Internet - Rước Shmode về nhà”. Ảnh: Nguyệt Minh Ngoài ra, tất cả khách hàng lắp đặt dịch vụ Internet - truyền hình của Viettel trong thời gian triển khai chương trình đều được nhận 1 phần quà là 1 bình giữ nhiệt.



Đây là những món quà ý nghĩa thay lời tri ân của Viettel Nghệ An dành tặng riêng cho quý khách hàng tỉnh nhà nhân dịp Xuân Canh Tý.

Giải Nhì của chương trình với phần thưởng mỗi giải là 1 xe máy honda vision, trị giá 33.000.000 đồng được trao cho 2 khách hàng may mắn. Ảnh: Nguyệt Minh Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: "Tại Nghệ An, Viettel cũng là nhà mạng phủ sóng rộng nhất, với thị phần khách hàng tin tưởng sử dụng đông đảo nhất cả về di động lẫn Internet, truyền hình cáp quang. Để có được những thành công đó, bên cạnh sự nỗ lực từ phía CBCNV Viettel còn nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ các quý khách hàng thân thiết.



Bởi vậy, phương châm của Viettel là lấy khách hàng làm trung tâm, luôn là nhà mạng tiên phong đưa ra các chương trình chăm sóc, ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng toàn mạng; nhằm mang đến những sân chơi, trải nghiệm mới và thể hiện sự tri ân dành cho khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Hy vọng quý khách sẽ tiếp tục đồng hành cùng Viettel Nghệ An để tạo động lực cho chúng tôi phấn đấu, xây dựng thật nhiều chương trình hấp dẫn và nhiều sân chơi bổ ích trong thời gian tới"./.