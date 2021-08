Viettel Nghệ An ủng hộ 300 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Viettel Nghệ An trao hỗ trợ Quỹ Phòng, chống Covid-19 của Mặt trận tổ quốc tỉnh. Ảnh: PV

Ngày 10/08, đồng hành cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viettel Nghệ An đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Y tế tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hòa - Giám đốc Viettel Nghệ An chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều tỉnh thành và trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dịp này Viettel Nghệ An ủng hộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh 150 triệu đồng và 150 triệu trao tặng cho Sở Y tế tỉnh.

Chúng tôi mong rằng, nguồn kinh phí hỗ trợ này của Viettel sẽ đóng góp phần vào việc đầu tư trang thiết bị y tế, chung tay, tiếp sức cùng chính quyền các cấp và người dân trong công tác phòng, chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19".

Ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế đại diện đơn vị tiếp nhận số tiền 150 triệu đồng do Viettel Nghệ An hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: PV Với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội và vai trò là doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn, thời gian qua, Viettel Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.