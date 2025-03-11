Thứ Hai, 3/11/2025
Viettel thắng Thanh Hóa 1-0, HLV Popov nghẹn cảm xúc

CTVX03/11/2025 16:34

Trở lại sân Thanh Hóa, HLV Velizar Popov cùng Viettel thắng 1-0 nhưng không ăn mừng. Ông khẳng định rất yêu Thanh Hóa, khen Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Thái Sơn; Viettel tạm lên thứ ba.

Viettel rời sân Thanh Hóa với trọn 3 điểm nhờ siêu phẩm ở phút 31 của Đinh Viết Tú, trong ngày huấn luyện viên Velizar Popov tái ngộ đội bóng cũ. Dù chiến thắng, nhà cầm quân 49 tuổi giữ vẻ trầm ngâm, không ăn mừng và sau trận nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho Thanh Hóa.

Ông Velizar Popov dành tình cảm nhất định cho Thanh Hóa.
Ông Velizar Popov dành tình cảm nhất định cho Thanh Hóa.

Khoảnh khắc định đoạt trận đấu: siêu phẩm phút 31

Trận đấu tối 2/11 trên sân Thanh Hóa được định đoạt bởi một khoảnh khắc cá nhân: Đinh Viết Tú ghi bàn duy nhất ở phút 31 bằng một siêu phẩm, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Viettel. Sau bàn thắng, khu kỹ thuật đội khách vẫn bình lặng; HLV Velizar Popov không ăn mừng, giữ trọn cảm xúc trong ngày trở lại.

Popov không ăn mừng và lời khẳng định “rất yêu Thanh Hóa”

Trong phòng họp báo, HLV Velizar Popov trải lòng: “Tôi rất yêu Thanh Hóa. Dù hôm nay thắng trận, cảm xúc của tôi vẫn có chút đượm buồn. Thanh Hóa có chất lượng cầu thủ tốt và không xứng đáng phải ở nhóm cuối bảng khi mùa giải này kết thúc".

Ông cũng gửi lời khen đến các gương mặt trẻ của đội bóng cũ: “Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Thái Sơn không chỉ là tài năng của Thanh Hóa mà còn là tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Tác động đến bảng xếp hạng V-League

Ba điểm quý giá giúp Viettel tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng V-League, đồng thời tạo cú hích tinh thần sau trận thua đáng tiếc trước Hoàng Anh Gia Lai cách đây chừng 1 tuần. Với quỹ điểm được cải thiện, Viettel có nền tảng tốt để bám đuổi nhóm dẫn đầu trong giai đoạn sắp tới.

Thanh Hóa và cuộc đua trụ hạng

Thất bại khiến Thanh Hóa tiếp tục lận đận trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò ông Choi Won-kwon sẽ làm khách tại Pleiku, đối đầu Hoàng Anh Gia Lai – một đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, hứa hẹn là bài kiểm tra khắc nghiệt về bản lĩnh.

Thông tin nhanh trận đấu

Mục Thông tin
Kết quả Viettel thắng 1-0 tại sân Thanh Hóa
Người ghi bàn Đinh Viết Tú 31'
Thời gian Tối 2/11
Địa điểm Sân Thanh Hóa
HLV Viettel Velizar Popov
HLV Thanh Hóa Choi Won-kwon

Điểm nhấn cảm xúc

Hình ảnh HLV Velizar Popov giữ vẻ trầm ngâm suốt trận, ngay cả khi đội nhà mở tỷ số và chiến thắng, là lát cắt tiêu biểu cho mối dây liên kết giữa ông và Thanh Hóa. Những phát biểu sau trận nêu bật sự trân trọng với tập thể cũ, đồng thời ghi nhận tiềm năng của lớp trẻ như Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Thái Sơn.

Trong bối cảnh cuộc đua đang siết chặt ở hai đầu bảng, chiến thắng tối thiểu nhưng đúng lúc giúp Viettel có thêm tự tin. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cần tận dụng mọi cơ hội ở các vòng tiếp theo để cải thiện vị thế.

