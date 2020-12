Vinamilk dẫn đầu top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2020

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk được Chương trình đánh giá, công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 100) vinh danh vì sự tiên phong và sáng tạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.



Để nhận được sự đánh giá cao nhất trong danh sách doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng các tiêu chí sàng lọc khắt khe dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) và đi đầu trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững. Bộ chỉ số CSI được xây dựng như thước đo giá trị của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững trong ba lĩnh vực chính là Kinh tế, Môi trường và Xã hội.

Vinamilk luôn đảm bảo điều kiện làm việc ổn định và an toàn cho người lao động trong đại dịch.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng tích cực đảm bảo giá trị nguồn tài nguyên đất quý giá của nông nghiệp với việc ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo đất theo công nghệ Nhật Bản và hình thức canh tác hữu cơ (organic). Tính đến hết năm 2019, tổng diện tích đồng cỏ chăn nuôi hữu cơ của Vinamilk đã tăng lên 10 lần so với năm 2016.

Nỗ lực hướng đến tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng… tạo ra những tác động tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, hài hòa giữa giá trị về kinh doanh, môi trường và xã hội, Vinamilk là doanh nghiệp được đánh giá cao về sự chủ động áp dụng nhiều sáng kiến cũng như triển khai các hoạt động hướng đến mục tiêu Phát triển bền vững như: Năng lượng bền vững với việc sử dụng năng lượng xanh; Tiết kiệm nguồn tài nguyên và chi phí sử dụng nước; Quản lý nguồn thải hiệu quả.

Giá trị cho người lao động và cộng đồng

Trong bối cảnh năm 2020 với các biến động chưa từng có do Covid-19, vấn đề duy trì việc làm, an toàn sức khỏe cho người lao động được Vinamilk đặt ra như một khía cạnh quan trọng trong phát triển bền vững. Với những điều chỉnh về chính sách nhân sự phù hợp trong bối cảnh mới cũng như sự ổn định trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, 100% lao động của Vinamilk được đảm bảo về việc làm, phúc lợi và an toàn sức khỏe trong Covid-19.

Năm 2020 cũng là năm thứ 3 liên tiếp Vinamilk duy trì vị trí số 1 trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong một năm đầy thách thức với thị trường lao động và nguồn nhân lực.