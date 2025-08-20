Vinamilk hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai
P.V•20/08/2025 14:30
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã trao tận tay người dân và các em học sinh tại 4 xã miền núi Nghệ An 500 thùng sữa và gần 400 phần quà gồm ba lô, vở, bút, dụng cụ học tập.
Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý và Nhôn Mai là 4 xã chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử sau cơn bão số 3, hơn 400 căn nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề cho địa phương và người dân. Cơn bão đi qua để lại lũ quét, sạt lở đất làm gián đoạn giao thông, hư hỏng nhà cửa, cuốn trôi nhiều tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Đoàn công tác cứu trợ của Vinamilk đã kịp thời có mặt, mang theo 500 thùng sữa và gần 400 phần quà gồm ba lô, vở, bút và dụng cụ học tập gửi tới người dân và các em học sinh vùng lũ. Đó không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là sự quan tâm, tình cảm chân thành được gửi gắm từ hàng ngàn trái tim của cán bộ, công nhân viên Công ty Vinamilk.
Giữa bao gian khó, những gương mặt lem luốc, những ánh mắt từng hoang mang vì lũ, bỗng ánh lên rạng rỡ niềm vui khi đoàn công tác mang những món quà từ Vinamilk đến, đặc biệt là quà tặng dành riêng cho các em nhỏ.
Trong ánh mắt lũ trẻ, không chỉ là niềm vui nhận quà, mà còn là hy vọng – hy vọng một năm học mới sẽ tốt đẹp hơn, dù cơn bão có làm mọi thứ đảo lộn. Đó là khoảnh khắc khiến mọi vất vả trên chặng đường dài trở nên nhẹ bẫng, bởi niềm tin và tình thương vẫn luôn hiện diện, sau những ngày bão giông.
Ông Nguyễn Danh Đạo - Giám đốc Nhà máy Sữa Nghệ An (thuộc Vinamilk) chia sẻ: “Có vào đến nơi, chứng kiến sự thiệt hại mới thấy sức phá hoại của thiên tai khủng khiếp thế nào, bà con vùng lũ khổ sở ra sao. Mặc dù 2 ngày theo chương trình rất vất vả, đi hàng trăm km đường rừng, nhưng thấy được niềm vui của bà con sau khi được đoàn chia sẻ, động viên, chúng tôi thấy chuyến đi rất ý nghĩa”.
Vừa qua, Mộc Châu Milk (đơn vị thành viên thuộc Vinamilk) cũng triển khai hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ tại tỉnh Sơn La, trao tặng 200 thùng sữa cùng số tiền mặt hơn 50 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên công ty đóng góp với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 127 triệu đồng.
Đây là hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, đồng thời tiếp thêm nguồn dinh dưỡng và động lực để người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.