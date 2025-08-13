Xã hội

Vinamilk 'quẩy' hết mình cùng 50.000 khán giả tại V-Concert & V-Fest

Giữa không gian âm nhạc đỉnh cao và sắc màu rực rỡ, gian hàng Vinamilk trở thành điểm nhấn nổi bật mà bất kỳ khách tham dự nào cũng không muốn bỏ qua. Từ các hoạt động tương tác thú vị đến hàng chục ngàn sản phẩm được trao tặng, thương hiệu quốc dân đã mang đến trải nghiệm vui tươi và giàu năng lượng tại V-Concert & V-Fest, góp phần tạo nên một cuối tuần đáng nhớ cho hàng vạn người tham dự.