Vinamilk tiếp tục ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19

Điều này thể hiện trách nhiệm của Vinamilk với cộng đồng nói chung và người lao động của công ty nói riêng trong cuộc chiến chống dịch của cả nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ nhanh chóng của các bộ ngành Trung ương, đặc biệt là ngành Y tế, cùng với sự đồng thuận của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm trên cả nước, chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch và tất cả người dân đều được quay trở lại với cuộc sống bình thường, cùng phát triển kinh tế, xã hội.