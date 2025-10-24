VinFast Evo Grand Lite: Giá 18 triệu, tối đa 198 km Evo Grand Lite dùng pin LFP 1,2 kWh; thêm pin 2,4 kWh đạt tối đa 198 km. Động cơ in-hub 1.500 W, tốc độ 48 km/h, cốp 35 lít; giá từ 15,84 triệu đồng.

Ra mắt Việt Nam từ tháng 7/2025, VinFast Evo Grand Lite nhanh chóng gây chú ý ở nhóm xe máy điện phổ thông nhờ mức giá 18 triệu đồng (đã gồm VAT, pin và sạc) cùng cấu hình kỹ thuật thực dụng. Theo MotorCycles Data, VinFast đang dẫn đầu doanh số xe máy điện trong nước, và Evo Grand Lite thể hiện rõ công thức của hãng: phần cứng vừa đủ cho đô thị, pin LFP bền bỉ và chi phí sở hữu dễ tiếp cận.

Điểm nhấn công nghệ của mẫu xe là động cơ in-hub 1.500 W (tối đa 1.800 W), pin LFP 1,2 kWh kèm khay pin phụ cho phép gắn thêm pin 2,4 kWh. Theo nhà sản xuất, cấu hình hai pin cho quãng đường tối đa tới 198 km/lần sạc trong điều kiện tối ưu. Hiện VinFast áp dụng ưu đãi giảm 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ; người mua trả từ 15,84 triệu đồng cho xe, pin phụ giá 5 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Evo Grand Lite có giá bán hợp lý (Ảnh: VinFast).

Ngôn ngữ tạo hình tay ga cổ điển, nhận diện VinFast

Evo Grand Lite đi theo phom tay ga cổ điển châu Âu với đèn pha tròn, gương tròn và thân sau nở. Các mảng bo tròn mềm mại giúp hình khối gọn mắt, đồng thời chi tiết nhận diện VinFast vẫn hiện diện rõ ràng ở đồ họa đèn và tạo hình thân xe. Sàn để chân phẳng, yên dày và phân tầng giữa người lái – người ngồi sau ưu tiên sự thoải mái trong đô thị.

Thiết kế thời thượng với 4 lựa chọn màu sắc (Ảnh: VinFast).

Danh mục màu gồm đen, trắng, vàng và tím oải hương, đáp ứng phổ gu rộng từ học sinh – sinh viên đến người dùng gia đình. Ở tầm công suất, Evo Grand Lite tiệm cận nhiều mẫu ở phân khúc giá cao hơn; bài toán giá trị/chi phí vì thế là lợi thế cạnh tranh.

Vị trí lái và tiện ích người dùng

Bảng đồng hồ kỹ thuật số trên táp-lô hiển thị rõ các thông tin vận hành. Hệ thống chiếu sáng toàn LED giúp tối ưu tầm nhìn và tiết kiệm điện năng. Khóa cơ tích hợp mở yên tạo thao tác nhanh khi cất đồ. Điểm cộng nổi bật là cốp 35 lít – mức dung tích tương đương một số xe tay ga xăng cỡ lớn, đủ chứa mũ bảo hiểm cả đầu cùng vật dụng hằng ngày.

Người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi, không cần bằng lái (Ảnh: VinFast).

Hiệu năng đô thị: động cơ 1.500 W, trọng lượng 82 kg

Trọng lượng xe 82 kg (kèm 1 pin) giúp tỷ số công suất/khối lượng tốt trong nhóm, hỗ trợ nước ga đầu lanh lẹ ở dải tốc nội đô. Động cơ in-hub công suất định danh 1.500 W, có thể đạt tối đa 1.800 W; tải trọng thiết kế 122 kg cho phép chở thêm người hoặc hàng nhẹ.

Xe có hai chế độ lái ECO và SPORT chuyển đổi bằng núm bên phải. Nhà sản xuất công bố Evo Grand Lite leo dốc tới 20 độ ở tốc độ 4–5 km/h, đủ tự tin với cầu vượt đô thị phổ biến khoảng 5 độ. Tốc độ tối đa 48 km/h – phù hợp giới hạn tốc độ trong phố và không yêu cầu bằng lái, miễn người lái từ 16 tuổi trở lên.

Pin LFP và tầm hoạt động: 70 km, mở rộng tới 198 km

Cấu hình tiêu chuẩn dùng pin LFP dung lượng 1,2 kWh cho quãng đường tới 70 km/lần sạc trong điều kiện tối ưu (một người, tốc độ duy trì 30 km/h). Khay pin phụ cho phép lắp thêm pin LFP 2,4 kWh; theo VinFast, tổng quãng đường có thể đạt tối đa 198 km/lần sạc. Pin LFP đi kèm bảo hành 8 năm, không giới hạn số kilômét, đồng thời được đánh giá cao về độ ổn định và an toàn nhiệt – yếu tố quan trọng trong khí hậu nóng.

Xe trang bị pin LFP cao cấp (Ảnh: VinFast).

An toàn và khung gầm: treo đôi, phanh đĩa trước

Trong tầm giá phổ thông, trang bị khung gầm của Evo Grand Lite ở mức đầy đủ: giảm xóc trước ống lồng, sau lò xo đôi cho khả năng hấp thụ xung động tốt hơn cấu hình một giảm xóc sau thường thấy ở một số xe ga giá rẻ. Phanh trước đĩa kết hợp phanh sau tang trống phù hợp khung vận tốc tối đa 48 km/h của xe. Toàn bộ đèn LED góp phần gia tăng hiệu quả chiếu sáng và tuổi thọ.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Động cơ In-hub, công suất định danh 1.500 W; tối đa 1.800 W Trọng lượng 82 kg (kèm 1 pin) Tải trọng 122 kg Chế độ lái ECO, SPORT Tốc độ tối đa 48 km/h Khả năng leo dốc Tối đa 20 độ, khoảng 4–5 km/h Pin tiêu chuẩn LFP 1,2 kWh Tùy chọn pin phụ LFP 2,4 kWh (gắn khay pin phụ) Tầm hoạt động 70 km với 1 pin (điều kiện tối ưu); tối đa 198 km với 2 pin (theo NSX) Trang bị chiếu sáng LED toàn bộ Cụm đồng hồ Kỹ thuật số Dung tích cốp 35 lít Phanh Trước đĩa, sau tang trống Giá niêm yết 18 triệu đồng (đã gồm VAT, pin, sạc) Giá sau ưu đãi Từ 15,84 triệu đồng (giảm 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ; thời điểm hiện tại) Giá pin phụ 5 triệu đồng/pin

Giá bán và định vị

Ở mức 18 triệu đồng, Evo Grand Lite nằm nhóm xe máy điện giá rẻ nhưng cấu hình lại tiệm cận các mẫu ở tầm cao hơn (ví dụ công suất tương đương một số đối thủ đắt tiền). Ưu đãi hiện hành đưa giá thực trả xuống 15,84 triệu đồng, giúp tổng chi phí sở hữu cả pin phụ khoảng 20,84 triệu đồng. Với tốc độ giới hạn 48 km/h, mẫu xe phù hợp người dùng di chuyển trong phố, học sinh – sinh viên (đủ 16 tuổi), nhân viên văn phòng và người cao tuổi cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ sử dụng.

Kết luận: tập trung cho đô thị, tối ưu chi phí

Ưu điểm

Pin LFP, bảo hành 8 năm không giới hạn số kilômét; có khay pin phụ mở rộng tới 198 km (theo NSX).

Động cơ in-hub 1.500 W, trọng lượng 82 kg cho phản ứng ga đầu tốt trong phố.

Cốp 35 lít, đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số; giảm xóc sau lò xo đôi.

Giá sau ưu đãi từ 15,84 triệu đồng; không cần bằng lái, chỉ cần đủ 16 tuổi.

Hạn chế