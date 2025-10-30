VinFast Feliz 2025, Lite, NEO, S: Giá mới và chi tiết VinFast ưu đãi toàn quốc: giảm 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Feliz. Bốn phiên bản giá 19,7–26,1 triệu đồng, quãng đường tối đa tới 262 km.

VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi trên toàn quốc cho xe máy điện, kết hợp giảm trực tiếp 10% cùng hỗ trợ 100% phí trước bạ. Dòng VinFast Feliz gồm bốn phiên bản đều nằm trong diện giảm giá, với mức giá hiện tại lần lượt: Feliz NEO 19,7 triệu đồng; Feliz 2025 22,8 triệu đồng; Feliz Lite 22,8 triệu đồng; Feliz S 26,1 triệu đồng. Quãng đường tối đa công bố lên tới 262 km khi cấu hình pin kép trên một số phiên bản.

Ưu đãi và phạm vi áp dụng

Theo công bố, khách mua xe máy điện VinFast được hưởng đồng thời hai quyền lợi: giảm giá trực tiếp 10% và hỗ trợ 100% phí trước bạ. Các phiên bản thuộc dòng Feliz đều đang được áp dụng mức giảm từ nhà sản xuất, giúp ngưỡng tiếp cận thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết.

Feliz 2025: nâng cấp toàn diện, pin kép 2,4 kWh + 2,4 kWh

Ra mắt tháng 9/2025, VinFast Feliz 2025 là bản nâng cấp đáng kể của dòng Feliz với thay đổi ở pin, hiệu năng và thiết kế. Xe trang bị hệ thống pin kép gồm một pin cố định 2,4 kWh và một khay pin phụ có thể tháo rời (mua thêm 5 triệu đồng). Khi gắn cả hai pin, quãng đường tối đa công bố đạt 262 km/lần sạc.

Động cơ in-hub công suất định danh 1.800 W, tối đa 2.800 W, tốc độ tối đa 70 km/h và hai chế độ lái ECO/SPORT. Trang bị khung gầm gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, giảm xóc đôi. Khoang chứa đồ 34 lít, yên cao 780 mm, sàn để chân phẳng, cụm đèn LED và đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

Giá niêm yết: 25,9 triệu đồng; giá hiện tại: 22,8 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz 2025 (Ảnh: VinFast)

Feliz Lite: giới hạn 48 km/h, phù hợp người dùng chưa có bằng lái

Feliz Lite hướng tới người điều khiển từ 16 tuổi và không yêu cầu bằng lái do tốc độ tối đa giới hạn ở 48 km/h. Xe dùng động cơ in-hub 1.800 W, tối đa 2.800 W, có hai chế độ lái ECO/SPORT.

Xe tích hợp sẵn pin LFP 2,4 kWh do VinFast sản xuất, cho quãng đường 134 km/lần sạc. Khi bổ sung pin phụ 2,4 kWh (mua thêm 5 triệu đồng), tổng quãng đường có thể đạt 262 km/lần sạc. Trang bị nổi bật: hệ thống đèn LED toàn xe, đồng hồ kỹ thuật số, khả năng chống nước chuẩn IP67, phanh tái sinh năng lượng. Tiện nghi thực dụng với cốp 34 lít, gầm cao 141 mm, yên 780 mm.

Giá niêm yết: 25,9 triệu đồng; giá hiện tại: 22,8 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz Lite (Ảnh: VinFast).

Feliz NEO: lựa chọn tiết kiệm, đủ dùng đô thị

Feliz NEO là bản có giá thấp nhất trong dải sản phẩm Feliz. Động cơ in-hub gắn bánh sau công suất định danh 1,5 kW, tối đa 2 kW; tốc độ tối đa 60 km/h; hai chế độ lái ECO/Sport. Pin LFP 2 kWh cho quãng đường tối đa 114 km/lần sạc (theo công bố).

Trang bị khung gầm gồm phanh đĩa trước, phanh cơ (tang trống) sau; giảm xóc ống lồng phía trước, lò xo đôi phía sau; lốp không săm. Tiện ích: cốp 21 lít, sàn để chân rộng, yên phân cấp và tay lái bố trí hợp lý. Thiết kế thể thao, nhiều màu sắc.

Giá niêm yết: 22,4 triệu đồng; giá hiện tại: 19,7 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz NEO (Ảnh: VinFast).

Feliz S: cấu hình cao nhất, tốc độ tối đa 78 km/h

Feliz S là phiên bản cao cấp nhất của dòng Feliz. Động cơ điện công suất định danh 1.800 W, tối đa 3.000 W; tốc độ tối đa 78 km/h; hai chế độ lái ECO/SPORT. Pin LFP dung lượng 3,5 kWh cho quãng đường tối đa 198 km/lần sạc; thời gian sạc với bộ sạc tiêu chuẩn khoảng 6 giờ từ 0–100%.

Trang bị khung gầm: phanh đĩa trước, tang trống sau; giảm xóc ống lồng trước, lò xo đôi phía sau.

Giá niêm yết: 29,7 triệu đồng; giá hiện tại: 26,1 triệu đồng.

Xe máy điện VinFast Feliz S (Ảnh: VinFast).

Bảng thông số nhanh và giá

Phiên bản Giá niêm yết Giá hiện tại Pin Quãng đường tối đa (công bố) Công suất (định danh/tối đa) Tốc độ tối đa Feliz 2025 25,9 triệu đồng 22,8 triệu đồng 2,4 kWh cố định + khay pin phụ 2,4 kWh (tùy chọn) 262 km (khi gắn 2 pin) 1.800 W / 2.800 W 70 km/h Feliz Lite 25,9 triệu đồng 22,8 triệu đồng LFP 2,4 kWh (hỗ trợ khay pin phụ 2,4 kWh) 134 km; tối đa 262 km (khi gắn 2 pin) 1.800 W / 2.800 W 48 km/h Feliz NEO 22,4 triệu đồng 19,7 triệu đồng LFP 2 kWh 114 km 1,5 kW / 2 kW 60 km/h Feliz S 29,7 triệu đồng 26,1 triệu đồng LFP 3,5 kWh 198 km 1.800 W / 3.000 W 78 km/h

Bảo hành và lưu ý

Các xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP hiện được bảo hành chính hãng 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số kilomet (theo công bố). Giá bán và ưu đãi nêu trên là mức hiện tại của nhà sản xuất; thực tế có thể thay đổi theo thời điểm.

Kết luận nhanh

Dải VinFast Feliz trải rộng từ lựa chọn kinh tế (NEO) đến cấu hình cao (S), cùng hai phiên bản 2025 và Lite phục vụ khác nhau về tốc độ tối đa và nhu cầu quãng đường. Cấu hình pin LFP, quãng đường công bố cao và chi phí sở hữu ban đầu giảm nhờ ưu đãi là các điểm đáng chú ý với người dùng đô thị.