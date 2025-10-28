VinFast VF 7, VF 8, VF 9: Đánh giá từ ngày hội lái thử Sự kiện 25–26/10 tại Vạn Hạnh Mall: VF 7 cho phản hồi nhanh, VF 8 rộng rãi và chắc chắn với ADAS, VF 9 sang trọng; kèm loạt ưu đãi và hỗ trợ tài chính.

Trong hai ngày 25–26/10 tại Vạn Hạnh Mall, người dùng có dịp trực tiếp lái thử và tìm hiểu bộ ba VinFast VF 7, VF 8, VF 9. Từ trải nghiệm thực tế của khách tham dự, VF 7 gây bất ngờ ở độ phản hồi và vô lăng, VF 8 ghi điểm bằng không gian cùng sự chắc chắn, còn VF 9 nổi bật về độ sang trọng và thoải mái. Đi cùng là các gói ưu đãi và hỗ trợ tài chính đang được VinFast triển khai.

Ngày hội trải nghiệm và lái thử VF 7, VF 8, VF 9 được tổ chức tại Vạn Hạnh Mall trong 2 ngày 25-26/10, thu hút nhiều người tham gia lái thử và khách tham quan

Trải nghiệm vận hành: phản hồi nhanh, thân xe chắc

Trung tâm của sự kiện là khu trưng bày và đường chạy thử nội khu, nơi khách hàng có thể cảm nhận nhanh đặc tính vận hành của từng mẫu xe. VF 7 tạo ấn tượng mạnh với những người lần đầu cầm lái. Anh Huy Hoàng (phường Bến Thành, TP.HCM) nhận xét: “Tôi bất ngờ vì VF 7 không chỉ đẹp mà còn lái… phê. Sức mạnh quá khủng, phản ứng chân ga nhanh và ổn định, vô lăng phản hồi tốt. Không thể tin đang cầm lái một mẫu xe hạng C”.

Ở VF 8, cảm nhận ban đầu xoay quanh độ chắc chắn và sự tự tin khi vận hành. Sau khi trải nghiệm, anh Nguyễn Minh Văn cho biết mẫu D-SUV này mang lại cảm giác vững chãi “không thể tìm thấy ở các mẫu xe cùng tầm tiền” trong thời gian ngắn lái thử. Các trang bị an toàn và hệ thống ADAS hướng tới người dùng cũng góp phần tạo sự yên tâm.

Nhiều khách hàng muốn ghi lại khoảnh khắc check in cùng bộ ba VinFast VF 7, VF 8 và VF 9

Không gian và giao diện: tối giản, tập trung vào màn hình

Trải nghiệm ngồi thử VF 8 cho thấy ưu tiên không gian và sự gọn gàng trong cách bố trí. Theo chia sẻ của khách tham dự, khoang xe rộng rãi, thiết kế tối giản với việc giảm thiểu các phím bấm vật lý và tập trung thông tin vào màn hình trung tâm cỡ lớn trên táp-lô, giúp thao tác trực quan.

Với VF 9, khác biệt lớn đến từ độ sang trọng và thoải mái. Chia sẻ từ người dùng: “Bước vào VF 9 thật sự khác biệt về đẳng cấp. Không gian cực kỳ rộng, mọi chi tiết đều tỉ mỉ, sang trọng, hàng ghế sau thoải mái như khoang thương gia”. Những ghi nhận này cho thấy định vị của VF 9 hướng tới trải nghiệm cao cấp dành cho gia đình hoặc khách hàng cần không gian lớn.

Tổ chức lái thử: tuyến chạy nội khu, minigame và tư vấn tại chỗ

Sự kiện được bố trí ngay sảnh trung tâm Vạn Hạnh Mall, với khu trưng bày VF 7, VF 8, VF 9 thu hút phần lớn lượt quan tâm. Đường chạy thử nội khu giúp khách hàng cảm nhận nhanh sự tăng tốc, phanh, phản hồi vô lăng trong điều kiện đô thị.

Song song, nhiều hoạt động tương tác được tổ chức như minigame và biểu diễn nhạc sống. Đội ngũ tư vấn hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, chính sách bán hàng và các gói ưu đãi đang áp dụng cho ô tô VinFast.

Khách hàng tới sự kiện được tham gia minigame và nhận nhiều phần quà hấp dẫn

Ưu đãi và phương án tài chính đang áp dụng

Các gói ưu đãi tại thời điểm diễn ra sự kiện được tư vấn trực tiếp, tập trung vào chi phí sở hữu và hỗ trợ người mua trong giai đoạn cuối năm:

Giảm 4% trên giá niêm yết cho ô tô điện VinFast.

Hỗ trợ đến 150 triệu đồng trong chương trình “Thu xăng - Đổi điện”.

Tặng đến 70 triệu điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Miễn phí sạc đến ngày 30/6/2027.

Phương án trả góp tối đa 80% giá trị xe; lãi suất thấp hơn mặt bằng thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu.

Trường hợp mua xe đăng ký kinh doanh trên Xanh SM Platform: hỗ trợ lãi suất 4%/năm trong 3 năm đầu; tài xế được GSM chia sẻ doanh thu cố định 90% trong 3 năm.

Cả VF 7, VF 8 và VF 9 đang hưởng nhiều ưu đãi của VinFast, giúp giá lăn bánh trở nên dễ tiếp cận hơn

Bảng tóm tắt ưu đãi chính

Hạng mục Mức/Thời hạn Giảm trên giá niêm yết 4% Hỗ trợ “Thu xăng - Đổi điện” Đến 150 triệu đồng Điểm VinClub khi đăng ký tại Hà Nội/TP.HCM Đến 70 triệu điểm Miễn phí sạc Đến 30/6/2027 Trả góp Tối đa 80% giá trị xe; lãi suất thấp hơn thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu Mua xe kinh doanh Xanh SM Platform Hỗ trợ lãi suất 4%/năm trong 3 năm; chia sẻ doanh thu 90% trong 3 năm

Sự kiện tiếp theo tại Hà Nội

Người dùng quan tâm VF 7, VF 8, VF 9 và các dòng xe điện VinFast có thể trải nghiệm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ 31/10 – 02/11. Sự kiện mở cửa tự do 8:30 – 20:00.

Kết luận

Qua ngày hội lái thử tại Vạn Hạnh Mall, bộ ba VF 7, VF 8, VF 9 cho thấy rõ định hướng sản phẩm: VF 7 chú trọng cảm giác lái linh hoạt; VF 8 cân bằng không gian – vận hành – an toàn với ADAS; VF 9 nhấn mạnh sự sang trọng và thoải mái cho hành khách. Cùng với các gói ưu đãi và hỗ trợ tài chính, người dùng có thêm cơ hội tiếp cận và đánh giá sản phẩm phù hợp với nhu cầu trước khi đưa ra quyết định.