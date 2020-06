Vinh danh 28 tác phẩm xuất sắc tại Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15

Sáng 18/6, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15, năm 2019.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Lê Bá Hùng - Giám Đốc Sở Thông tin - Truyền thông; Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đại diện các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Duy. Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15 có sự góp mặt của 20 đơn vị báo chí với tổng số trên 100 tác phẩm tham dự giải. Đây đều là những tác phẩm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các ngành, địa phương trong năm 2019, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng của tỉnh và đất nước.



Ban tổ chức Giải Báo chí Nghệ An đã chọn ra 28 tác phẩm xuất sắc đạt giải với 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. Giải Báo chí tỉnh Nghệ An lần thứ 15 không có giải Nhất. Trong đó, Báo Nghệ An đạt 11/28 giải, gồm 3 giải Nhì; 5 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Ba cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Duy Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Thành Duy

Danh sách các tác phẩm, tác giả đạt Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 15



Tác giả, tác phẩm đạt giải Nhì:

1. Nhóm tác giả Đào Tuấn - Nhật Lân, Báo Nghệ An với tác phẩm “Loại bỏ tính “cục bộ” trong sản xuất, kinh doanh nước sạch”.

2. Nhóm tác giả Tiến Hùng - Thành Cường, Báo Nghệ An với tác phẩm “Phía sau ánh hào quang của thủy điện”.

3. Nhóm tác giả Lê Thị Nhung, Lê Việt Hùng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quỳnh Lưu với tác phẩm “Nợ thuế”.

4. Nhóm tác giả Trần Thị Nhàn - Trần Thị Toàn, Bùi Ngọc Bích, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quỳnh Lưu, tác phẩm “Thách thức nghề biển”.

5. Tác giả Quang An, Báo Nghệ An với chùm ảnh “Chợ Vinh ngập sâu, tiểu thương ngâm mình trong nước đen ngòm sơ tán hàng hóa”.

Tác giả, tác phẩm đạt giải Ba

1. Tác giả Thùy Anh, Báo Công an Nghệ An với tác phẩm “Cảnh báo tội phạm tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”(3 kỳ).

2. Nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Việt Hùng, Báo Nghệ An với tác phẩm “Dầu loang cửa biển”.

3. Tác giả Hữu Quân, Báo Nghệ An với tác phẩm “Khi nhà đầu tư lướt sóng chính sách”.

4. Xin chúc mừng nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hoài Thu, đơn vị Báo Nghệ An, tác phẩm “Yên vui xứ đạo".

5. Nhóm tác giả Nguyễn Như Khôi, Nguyễn Thị Hoa Mơ, Nguyễn Thị Khánh Ly, Hoàng Sơn Hiếu, đơn vị Đài PT-TH Nghệ An phim tài liệu “Hành trang trên đường lớn”.

6. Nhóm tác giả Nguyễn Như Khôi, Nguyễn Thị Khánh Ly, Hoàng Sơn Hiếu, Nguyễn Thị Minh Tân, Đài PT-TH Nghệ An với tác phẩm “Người lặng thầm lan tỏa văn hóa Việt”.

7. Nhóm tác giả Bùi Thọ - Thanh Nga - Bình Sơn, Đài PT-TH Nghệ An, tác phẩm “Đằng sau những bộ hồ sơ thương binh giả”.

8. Nhóm tác giả Nguyễn Thị Thương - Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Như Lành, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Kỳ, tác phẩm “Khen nhiều, chê ít”.

9. Tác giả Thành Cường, Báo Nghệ An, tác phẩm ảnh báo chí “Ngày vui có Bác”.

10. Tác giả Thành Chung, Báo nghệ An, tác phẩm ảnh báo chí “Những đứa trẻ người Mông ở Nghệ An rời bản, xuống núi đến trường”.

Tác giả, tác phẩm đạt giải Khuyến khích

1. Tác phẩm “Nỗi niềm phu vàng nơi xứ người”, thể loại Phóng sự điều tra của tác giả Nguyễn Tiến Hùng, đơn vị Báo Nghệ An.

2. Tác phẩm “Xung quanh sai phạm của linh mục Trương Văn Khẩn, quản xứ Đạo Đồng, yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm” (3 kỳ); thể loại PS điều tra của tác giả Mai Hậu, Báo Công an Nghệ An.

3. Tác phẩm “Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu: Dân đồng loạt tố cán bộ địa chính”, thể loại PS điều tra của tác giả Tiến Đông, Báo Lao động Nghệ An.

4. Ký “Về lại Đông Hồi”, tác giả Đàm Quỳnh Ngọc, Tạp chí Sông Lam Nghệ An.

5. Tác phẩm “Ma trận thủy điện tàn phá miền Tây Nghệ An” (5 kỳ), nhóm tác giả Quốc Huy, Phạm Tâm, Báo Vietnamnet.

6. Tác phẩm “Ngăn mối họa từ bên kia biên giới”, tác giả Nhật Lân, Báo Nghệ An.

7. Tác phẩm “Người đàn ông kỳ quặc ở Thanh Chương”, tác giả Cao Thị Phương Chi, Báo Nghệ An.

8. Phim Tài liệu “Những bức thư của mẹ”, nhóm tác giả Ngọc Dũng, Thế Toản, Đơn vị Đài PT-TH Nghệ An.

9. Phim tài liệu “Tướng Lê Văn Khiêu”, nhóm tác giả Thu Hiền, Sỹ Đạt, Hữu Dũng, Thanh Xuyên, Đài PT-TH Nghệ An.

10. Tác phẩm “Những cuộc đời bị đánh cắp”, của nhóm tác giả Nguyễn Hưng, Hiến Chương, Lang Linh, Đài PT-TH Nghệ An.

11. Tác phẩm “Người sống dành đất người chết”, tác giả Hồng Sơn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hưng Nguyên.

12. Tác phẩm “Bông hoa thép”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thuận - Lê Việt Hùng - Hoàng Mạnh Hùng, đơn vị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quỳnh Lưu.

13. Tác phẩm “Nhân lên niềm tin cuộc sống”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Tú, Phạm Thị Mai, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Tân Kỳ.