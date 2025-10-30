Vinicius xin lỗi Real Madrid, bỏ qua Alonso sau trận 2-1 Vinicius Junior công khai xin lỗi các madridista, đồng đội, CLB và Chủ tịch Florentino Perez nhưng không nhắc Xabi Alonso. Căng thẳng leo thang sau trận thắng Barcelona 2-1, khi Real vẫn dẫn La Liga 5 điểm.

Ba ngày sau Siêu kinh điển kết thúc với chiến thắng 2-1 trước Barcelona, Vinicius Junior lên tiếng xin lỗi Real Madrid nhưng tránh nhắc tên Xabi Alonso. Thông điệp trên mạng xã hội, công bố sau buổi tập sáng thứ Tư tại Valdebebas, gửi lời xin lỗi đến “các madridista”, “đồng đội”, “CLB” và “chủ tịch”, song không có dòng nào dành cho HLV trưởng — người trực tiếp hứng chịu cơn giận của anh khi bị thay ra phút 72 tại Bernabeu.

Cách xin lỗi của Vinicius không khác nào lời tuyên chiến Alonso. Ảnh: Diario AS

Xin lỗi tất cả, trừ HLV Xabi Alonso

Trong thông báo, Vinicius giải thích: “Đôi khi cảm xúc lấn át tôi, vì tôi luôn muốn chiến thắng và giúp đỡ đội bóng... Tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu từng giây vì lợi ích của Real Madrid”. Anh khẳng định đã “xin lỗi trực tiếp” tại trung tâm huấn luyện vào buổi sáng. Tuy nhiên, tên của Xabi Alonso hay ban huấn luyện không xuất hiện. Real Madrid từ chối bình luận chi tiết này. Nhiều ý kiến nội bộ cho rằng việc bỏ qua HLV không giúp khép lại vụ việc.

Phút 72 ở Bernabeu: khoảnh khắc bùng nổ

Bị rút khỏi sân ở phút 72, Vinicius nổi xung: “Tôi à? Tôi à? Thưa ông, thua ông! Tôi sao? Lúc nào cũng là tôi. Tôi sẽ rời đội. Tôi đi, tốt hơn là tôi đi!”, rồi thẳng vào đường hầm thay vì ngồi lại ghế dự bị theo quy định. Trong bối cảnh hàng triệu khán giả theo dõi Siêu kinh điển, đó được xem là hành vi thiếu tôn trọng lớn nhất của anh với Alonso ngay tại Bernabeu.

Phản ứng của Vinicius là rất mạnh mẽ. Ảnh: EFE

Quyền uy của HLV và bức tranh nhân sự qua số liệu

Sự cố không đứng riêng rẽ, mà nối tiếp chuỗi dấu hiệu vai trò suy giảm của Vinicius dưới thời Xabi Alonso. So với giai đoạn Carlo Ancelotti, tần suất được chơi trọn vẹn và ngưỡng thời điểm bị rút ra đã thay đổi rõ rệt.

Giai đoạn HLV Trận đá chính Chơi trọn vẹn Tỷ lệ trọn vẹn Bị rút trước phút 80 Tỷ lệ Carlo Ancelotti 179 96 53,6% 18 10% Xabi Alonso 10 3 30% 6 60%

Mẫu thống kê dưới thời Alonso còn nhỏ, nhưng đủ chỉ ra cục diện đã khác với cầu thủ từng thăng hoa ở Bernabeu khi được Ancelotti tin tưởng và che chở. Sự bực bội của Vinicius đã tích tụ vài tuần gần đây mỗi khi bị thay sớm. Bất mãn với các quyết định của HLV, theo nguồn tin trong CLB, không chỉ xuất hiện ở Vinicius mà còn “đặc biệt là Valverde, Endrick”.

Phản ứng chính thức và những nỗ lực hạ nhiệt

Real Madrid khẳng định không có án phạt nội bộ. Một số nguồn trong CLB mô tả Vinicius “nóng tính nhưng là người tốt”. Alonso không đi sâu vụ việc sau trận, song nhấn mạnh sẽ nói chuyện với học trò — “Tất nhiên”, ông lặp lại nhiều lần. Đây là đám cháy lớn đầu tiên trong phòng thay đồ kể từ khi Alonso ký hợp đồng với Real Madrid cách đây năm tháng.

Chiếc ghế nóng và bài kiểm tra quản trị con người

Việc Vinicius xin lỗi công khai nhưng bỏ qua HLV khiến mối quan hệ Alonso – học trò thêm căng. Thông điệp ấy được xem như thách thức quyền uy của HLV. Ngay cả khi nội bộ tìm cách xoa dịu, bỏ sót chiến lược gia trong lời xin lỗi khó có thể kết thúc câu chuyện ở Valdebebas.

Chiến thắng bị che mờ và hệ quả ngắn hạn

Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga hơn Barcelona 5 điểm, nhưng dư âm Siêu kinh điển bị che mờ bởi tranh cãi. Đó là bài toán kép cho Alonso: vừa giữ nhịp chiến thắng, vừa tái thiết mối quan hệ với một trụ cột tấn công. Cách ông xử lý từ đây sẽ định hình bầu không khí phòng thay đồ trong giai đoạn tới.