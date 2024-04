Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 7/4, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố dự án VinWonders Cửa Hội - siêu phẩm du lịch mới tại Nghệ An, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí đẳng cấp quốc tế và khẳng định vị thế của Nghệ An trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Hội Lữ hành Nghệ An, Hiệp hội Bất động sản Nghệ An cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Khu vực thực hiện Dự án WinWonders Cửa Hội. Ảnh: Thành Cường

Cách trung tâm TP. Vinh chỉ 15 phút lái xe và sân bay quốc tế Vinh chỉ 12 phút lái xe, được ưu ái dành trọn địa thế vàng tại bãi biển Cửa Lò, Đại lộ Bình Minh, kế cận tổ hợp nghỉ dưỡng Melia Vinpearl Cửa Hội Beach Resort, Sân Golf Cửa Lò và công viên cây xanh Cửa Lò, VinWonders Cửa Hội sở hữu vị trí tuyệt đẹp, hướng biển, hưởng trọn tầm nhìn toàn cảnh biển Cửa Lò.

Với tổng diện tích 34 ha, có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, sản phẩm du lịch này sẽ giúp du khách được trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đỉnh cao từ bờ sang đảo, bao quanh bởi hơn 2.600m bờ biển tuyệt mỹ. VinWonders Cửa Hội đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách chỉ tại 1 điểm đến, với hành trình trải nghiệm suốt 4 mùa.

Vinwonders Cửa Hội sở hữu cáp treo vượt biển đầu tiên và duy nhất của Bắc Trung Bộ, với độ dài 3,5 km, công suất phục vụ 1.500 khách 1 giờ, kết nối tổ hợp công viên giải trí bên bờ với quần thể sinh thái đảo Song Ngư, mang đến tầm nhìn 360 độ ngắm trọn vẹn biển Cửa Lò choáng ngợp.

Vinwonders Cửa Hội xứng danh quần thể giải trí lớn nhất Bắc Trung Bộ, với Tổ hợp công viên nước và công viên giải trí rộng 23,4 ha bao gồm: Công viên Hội chợ Phù hoa - nơi đưa du khách về với Hội chợ Châu Âu thời Trung cổ với 68 hạng mục vui chơi; Quảng trường Ánh sáng - Trung tâm của quần thể giải trí VinWonders, điểm đến của những lễ hội rực rỡ suốt 4 mùa; Công viên nước Thiên đường Nhiệt đới với các cụm trò chơi nước mới nhất hiện nay và phố thương mại Đại lộ Tương lai.

Phối cảnh Vinwonders Cửa Hội.

Đến với Vinwonders Cửa Hội, du khách còn được khám phá Quần thể sinh thái và Tâm linh trên đảo Song Ngư với chùa Song Ngư - nơi có ngôi chùa cổ 800 tuổi. Đây cũng được xem là chốn tu tập an yên giữa trùng khơi với vị thế cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, phong cảnh non nước hữu tình; Đài ngắm cảnh và Nhà hàng nổi trên biển; Bộ đôi vườn An Viên và vườn Thanh Yên; Phố thương mại Cát Tường với kiến trúc Đông Dương; Bãi tắm Song Ngư - bãi biển đẹp bậc nhất Cửa Lò và hệ thống trò chơi giải trí đỉnh cao ngay trên đảo.

Phố thương mại Đại lộ Tương lai tại dự án Winwonders Cửa Hội. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp này, Vinwonders Cửa Hội cũng giới thiệu mô hình Khu phố thương mại hứa hẹn trở thành tâm điểm check-in - mua sắm - ẩm thực đón đầu du khách. Khu phố thương mại VinWonders Cửa Hội với kiến trúc độc đáo được chia làm 2 phân khu gồm: Phố thương mại Đại lộ Tương lai và Phố thương mại Cát tường.

Phối cảnh một góc dự án.

Phố thương mại Đại lộ Tương lai hội tụ 64 căn shop được thiết kế mang phong cách Địa Trung Hải, nổi bật với thiết kế 2 tầng cùng các khối nhà phân cấp đầy màu sắc hướng mặt ra quảng trường, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mua sắm và kinh doanh đẳng cấp. Tọa lạc tại vị trí tâm điểm, 100% căn shop đều hướng về quảng trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, buôn bán. Ngành hàng được phân bổ khoa học, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận những thương hiệu, dịch vụ và đặc sản Nghệ An được du khách quan tâm. Đặc biệt, Tổ hợp nhà hàng & Beach club rộng 4.200 m2 sở hữu tầm nhìn biển độc nhất vô nhị, hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách và cư dân.

Một góc phối cảnh Vinwonders Cửa Hội.

Phố thương mại Cát tường tọa lạc tại vị trí độc tôn trên đảo Song Ngư, mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp với 11 căn shop sở hữu tầm nhìn hướng biển và vịnh Cửa Lò choáng ngợp. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách và giới thượng lưu với khu nhà hàng nổi trên biển, mang đến trải nghiệm ẩm thực đặc sắc và đẳng cấp.

Phối cảnh Vinwonders Cửa Hội.

Với tiềm năng thu hút khách khổng lồ từ “bom tấn” du lịch Nghệ An 2024 - VinWonders Cửa Hội, bộ đôi Khu phố thương mại chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm đón đầu triệu lượt khách mỗi năm, mang lại doanh thu khổng lồ chờ đợi các nhà bán lẻ tiên phong.

Dự kiến, ngày 1/6, VinWonder Cửa Hội sẽ chính thức khai trương, trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho du khách trong suốt 4 mùa tại Nghệ An. Đây cũng là điểm kinh doanh với các mô hình ẩm thực, mua sắm, dịch vụ mang lại doanh thu khổng lồ cho các nhà bán lẻ khi kinh doanh tại WinWonders Cửa Hội.