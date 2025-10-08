Sức khỏe Vitamin D: “Vệ sĩ thầm lặng” cho trái tim khỏe mạnh Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây cho thấy, việc bổ sung vitamin D có thể giúp cải thiện nhiều chỉ số sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở một số nhóm đối tượng nhất định, mở ra hy vọng mới trong phòng ngừa bệnh tim mạch.

Vitamin D và mối liên hệ với sức khỏe tim mạch

Vitamin D vốn được biết đến nhiều với vai trò hỗ trợ hấp thụ canxi và duy trì xương chắc khỏe. Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà khoa học bắt đầu chú ý đến tác động của loại vitamin này đối với sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp mới nhất, do nhóm nghiên cứu từ nhiều viện khoa học ở Trung Quốc và Mỹ thực hiện, đã mang lại những bằng chứng đáng tin cậy về mối liên quan này.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Engineering, phân tích dữ liệu từ 99 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) với tổng cộng 17.656 người tham gia. Các tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, có độ tuổi, thể trạng và tình trạng sức khỏe khác nhau.

Ảnh minh họa.

Kết quả cho thấy, bổ sung trung bình 3.320 đơn vị quốc tế (IU) vitamin D mỗi ngày mang lại những cải thiện đáng kể ở nhiều chỉ số liên quan đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, bao gồm:

- Giảm huyết áp cả tâm thu và tâm trương.

- Hạ cholesterol toàn phần.

- Ổn định đường huyết lúc đói.

- Giảm chỉ số HbA1c (thước đo kiểm soát đường huyết lâu dài).

- Giảm mức insulin lúc đói.

Những yếu tố này đều là nguy cơ chính của bệnh tim mạch, do đó kết quả nghiên cứu mang ý nghĩa rất lớn đối với y học dự phòng.

Lợi ích nổi bật ở một số nhóm đối tượng

Điều thú vị là tác dụng tích cực của vitamin D không phân bố đồng đều ở tất cả mọi người. Nghiên cứu chỉ ra lợi ích rõ rệt nhất ở các nhóm:

- Người không thuộc khu vực phương Tây - có thể liên quan đến chế độ ăn, lối sống và điều kiện khí hậu khác biệt.

- Người có mức 25-hydroxyvitamin D ban đầu dưới 15 ng/mL - tức là thiếu vitamin D nghiêm trọng.

- Người có chỉ số khối cơ thể BMI dưới 30 kg/m² - thuộc nhóm cân nặng bình thường hoặc thừa cân nhẹ.

- Người từ 50 tuổi trở lên - nhóm tuổi dễ gặp các vấn đề tim mạch và thiếu hụt vitamin D.

Các tác giả nhấn mạnh rằng, chiến lược bổ sung vitamin D cần được cá nhân hóa dựa trên yếu tố nhân khẩu học, sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng ban đầu. Việc chỉ ra các đối tượng này có thể tối ưu hiệu quả và giảm lãng phí trong điều trị dự phòng.

Liều lượng và thời gian bổ sung

Phân tích dữ liệu cũng gợi ý rằng:

- Thời gian can thiệp từ 3 tháng trở lên mang lại kết quả rõ rệt hơn.

- Liều bổ sung cao hơn mức trung bình có thể tối ưu hiệu quả ở một số nhóm dân số, đặc biệt là những người thiếu hụt vitamin D nghiêm trọng.

Tuy nhiên, liều cao cũng tiềm ẩn rủi ro như tăng canxi máu hoặc ảnh hưởng chức năng thận, do đó cần được giám sát y tế.

Nghiên cứu mở ra một hướng đi mới cho y học dự phòng và dinh dưỡng cộng đồng

Bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, chế độ ăn uống và lối sống hiện đại làm tăng nguy cơ mắc bệnh, việc tìm kiếm các biện pháp dự phòng hiệu quả là ưu tiên hàng đầu.

Nghiên cứu này cho thấy vitamin D - một dưỡng chất rẻ tiền, dễ tiếp cận có thể trở thành công cụ hữu ích nếu được sử dụng hợp lý. Từ góc độ y tế công cộng, việc xét nghiệm định kỳ nồng độ vitamin D và bổ sung có mục tiêu có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng bệnh tim mạch.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng khuyến khích tiếp tục khám phá cơ chế mà vitamin D ảnh hưởng đến hệ tim mạch và chuyển hóa, cũng như đánh giá tác động lâu dài và nguy cơ tiềm ẩn của bổ sung liều cao.

Tóm lại, phát hiện từ nghiên cứu quy mô lớn này mở ra một hướng đi mới trong phòng ngừa bệnh tim mạch, giúp cá nhân hóa việc bổ sung vitamin D. Thay vì bổ sung đại trà, các bác sĩ có thể dựa vào độ tuổi, BMI, mức vitamin D và yếu tố dân tộc để đưa ra phác đồ tối ưu.

Trong bối cảnh bệnh tim mạch vẫn là “sát thủ thầm lặng” trên toàn thế giới, vitamin D, nếu được sử dụng đúng cách có thể trở thành một “vệ sĩ” thầm lặng, bảo vệ trái tim và sức khỏe chuyển hóa cho hàng triệu người./.