Vivo V60 Lite: AI Bốn Mùa độc đáo và pin khủng có đủ hấp dẫn? Vivo V60 Lite ra mắt tại Việt Nam với giá 10,5 triệu đồng, nổi bật với tính năng chụp ảnh AI Bốn Mùa độc quyền, pin 6.500 mAh và sạc nhanh 90W.

Giải mã tính năng AI Bốn Mùa: Sáng tạo hay chỉ là hiệu ứng?

Vivo V60 Lite là smartphone thứ hai tại thị trường Việt Nam được trang bị tính năng Chân dung Bốn mùa AI, một công nghệ vốn chỉ có trên dòng X cao cấp của hãng. Thay vì các bộ lọc màu thông thường, tính năng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay đổi toàn bộ bối cảnh của bức ảnh theo chủ đề bốn mùa trong năm. Người dùng có thể chọn hiệu ứng xuân, hạ, thu, đông trực tiếp trong giao diện camera trước khi chụp.

Tuy nhiên, công nghệ này có một số điểm cần lưu ý. Tính năng AI chỉ hoạt động ở chế độ chụp chân dung và yêu cầu kết nối mạng liên tục, do toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện trên máy chủ của Vivo. Thời gian để tạo ra một bức ảnh mất khoảng 5-10 giây, phụ thuộc vào tốc độ mạng. Trong một số trường hợp, AI có thể xử lý chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến chi tiết của chủ thể hoặc gây lỗi hiển thị ký tự tiếng Việt trên các vật thể trong ảnh.

Thử nghiệm ảnh chụp bằng chế độ Chân dung Bốn mùa AI trên V60 Lite.

Dù vậy, đây vẫn là một tính năng độc đáo và thú vị, tạo ra sự khác biệt cho Vivo V60 Lite trong phân khúc. Ngoài ra, AI trên máy còn hỗ trợ các tác vụ hữu ích khác như xóa vật thể thừa, loại bỏ hình ảnh phản chiếu khi chụp qua kính và tăng cường độ chi tiết cho các bức ảnh có chất lượng thấp.

Hệ thống camera: Cảm biến Sony và sự vắng mặt của ống kính tele

Vivo V60 Lite được trang bị hệ thống camera kép ở mặt sau, một sự tinh giản so với ba camera trên phiên bản V60. Cụm camera này bao gồm:

Camera chính: Độ phân giải 50 megapixel, sử dụng cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1,95 inch, hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

Độ phân giải 50 megapixel, sử dụng cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1,95 inch, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 8 megapixel.

Sự thiếu vắng của camera tele được bù đắp phần nào bằng khả năng zoom kỹ thuật số chất lượng cao từ cảm biến chính có độ phân giải lớn. Đi kèm cụm camera là đèn flash Aura với thiết kế đặc biệt, giúp tản sáng đều và mềm mại hơn khi chụp chân dung trong điều kiện thiếu sáng.

Cụm camera kép và đèn flash Aura trên Vivo V60 Lite.

Hiệu năng từ chip Dimensity và màn hình 3.000 nit

Về cấu hình, Vivo đã chuyển sang sử dụng chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo (Gaming) trên V60 Lite. Vi xử lý này được sản xuất trên tiến trình 4 nm, mang lại hiệu năng cao hơn 40% so với thế hệ trước. Máy có hai tùy chọn cấu hình RAM 8 GB/12 GB và bộ nhớ trong 256 GB/512 GB.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, V60 Lite đạt 882.308 điểm AnTuTu, 1.015 điểm đơn nhân và 2.840 điểm đa nhân trên Geekbench 6. Các con số này cho thấy máy có khả năng xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và chơi được nhiều tựa game nặng ở mức thiết lập đồ họa phù hợp.

Màn hình AMOLED của V60 Lite có độ sáng cao và viền mỏng.

Màn hình là một điểm sáng của V60 Lite, với thông số tương đương phiên bản V60. Máy sử dụng tấm nền AMOLED 6,67 inch, độ phân giải Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) và tần số quét 120 Hz. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình có thể đạt tới 3.000 nit, một con số ấn tượng trong phân khúc giá. Màn hình này cũng hỗ trợ HDR10+ và đạt chứng nhận Netflix, Amazon Prime, mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao.

Điểm nhấn từ pin 6.500 mAh và sạc nhanh 90W

Thời lượng pin là ưu điểm vượt trội của V60 Lite. Nhờ công nghệ pin BlueVolt, máy sở hữu viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 6.000 mAh trong cùng phân khúc. Đi kèm là công nghệ sạc nhanh 90 W, cho phép sạc đầy từ 1% đến 100% chỉ trong 52 phút.

Vivo cũng trang bị tính năng sạc nhánh, cho phép dòng điện đi thẳng vào máy mà không qua pin khi người dùng vừa sạc vừa chơi game. Điều này giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ tuổi thọ pin khi sử dụng ở cường độ cao.

Vivo V60 Lite có thiết kế mỏng nhẹ và mặt lưng nhám chống bám vân tay.

Thiết kế và độ bền: Chuẩn IP65 trong thân máy mỏng nhẹ

Vivo V60 Lite có thiết kế mỏng nhẹ với mặt lưng được làm nhám để hạn chế bám vân tay. Máy có ba tùy chọn màu sắc gồm xanh, đen và hồng. Về độ bền, thiết bị đạt chuẩn chống rơi 5 sao từ SGS và chuẩn kháng bụi, nước IP65. Cảm biến vân tay được tích hợp bên dưới màn hình, mang lại sự tiện lợi và thẩm mỹ.

Bảng thông số kỹ thuật Vivo V60 Lite

Thông số Chi tiết Màn hình AMOLED 6,67 inch, Full HD+, 120 Hz, độ sáng 3.000 nit Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo (4 nm) RAM/ROM 8GB/256GB hoặc 12GB/512GB Camera sau Chính 50 MP (OIS), góc siêu rộng 8 MP Camera trước 32 MP Pin 6.500 mAh Sạc nhanh 90 W Kháng nước, bụi IP65 Giá bán 10,5 triệu đồng

Vị thế của V60 Lite trong phân khúc 10 triệu đồng

Với mức giá 10,5 triệu đồng, Vivo V60 Lite cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Oppo Reno14 F, Honor 400 5G và Samsung Galaxy A56 5G. Lợi thế của sản phẩm đến từ tính năng AI Bốn Mùa độc đáo, dung lượng pin vượt trội, sạc siêu nhanh và màn hình có độ sáng cao. Tuy nhiên, việc thiếu camera tele và tính năng AI phụ thuộc vào kết nối mạng có thể là những điểm người dùng cần cân nhắc.