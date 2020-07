V.League 2020 tạm hoãn: SLNA thoát khủng hoảng?

Không quá lời khi cho rằng, việc V.League 2020 tạm hoãn vô thời hạn lần 2 là "cứu cánh" cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Bởi, đội bóng xứ Nghệ vừa trải qua mạch 6 trận liên tiếp chỉ biết đến thua (5) và hòa (1). Vị trí thứ 11 cùng khoảng cách về mặt điểm số không quá lớn so với các đối thủ đứng ngay phía trên (kém đội bóng cuối cùng trong TOP 8 - Thanh Hóa chỉ vỏn vẹn 2 điểm), xem ra là vẫn còn may mắn cho Phan Văn Đức và các đồng đội.

SLNA (áo vàng) vừa để thua 0 - 2 trên sân của Than Quảng Ninh. Ảnh: VPF

Sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột như Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Xuân Thắng, Trần Đình Đồng là một phần nguyên nhân khiến SLNA không có được những kết quả khả quan trong những trận đấu gần đây. Thậm chí là ở 2 màn so tài với Viettel và Than Quảng Ninh, Ban huấn luyện SLNA còn không thể tung Phan Văn Đức vào sân ngay từ đầu, vì lý do thể lực. SLNA chơi bết bát, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đơn giản là thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã "lực bất tòng tâm".