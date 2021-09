V.League 2021: HAGL không được công nhận vô địch, SLNA không phải xuống hạng

Ngày 23/9, LĐBĐVN (VFF) đã thông qua nghị quyết dừng và không tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2021.

Nội dung nghị quyết đồng ý dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 do diễn biến của dịch Covid-19, gồm V-League từ vòng 13, hạng Nhất từ vòng 8, Cúp quốc gia từ vòng 1/8 với điều kiện chuyên môn như sau:



Không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo điều lệ các giải bóng đá vô địch quốc gia V-League, hạng Nhất, Cúp quốc gia. Không áp dụng suất lên - xuống hạng với V-League, hạng Nhất.

SLNA đứng chót nhưng sẽ không phải xuống hạng. Ảnh: Đức Anh Theo quyết định này của VFF, CLB Hoàng Anh Gia Lai - đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League sau 12 vòng đấu với 29 điểm sẽ không được công nhận chức vô địch giải đấu. Đồng thời CLB Sông Lam Nghệ An với 10 điểm và xếp cuối bảng xếp hạng V-League cũng không bị xuống hạng.



Kết quả sau 12 vòng (vòng áp chót của giai đoạn I) được VFF sử dụng làm cơ sở để báo cáo Liên đoàn Bóng đá châu Á trong việc xác định đại diện Việt Nam dự các giải châu lục năm 2022. HAGL đạt 29 điểm, hơn 3 điểm so với đội đứng thứ hai Viettel.



V-League 2021 tạm dừng từ 7/5 do các cầu thủ SLNA thuộc diện F2 của một người nhiễm Covid-19. Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF dự định nối lại vào ngày 31/7 nhưng kế hoạch đổ bể do Covid-19 bùng phát trở lại. Ban tổ chức giải sau đó đề xuất lùi sang tháng 2/2022 và được Hội đồng quản trị VPF thông qua, nhưng hàng loạt CLB V-League phản đối.