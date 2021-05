V.League 2021 tạm hoãn, Sông Lam Nghệ An lợi hay hại?

(Baonghean.vn) - Do tình hình phức tạp của dịch Covid-19, VFF và VPF đã quyết định tạm hoãn những trận đấu tại vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2021, trong đó có màn so tài rất đáng chú ý giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Hà Nội.