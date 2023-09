Vợ chồng 'đại gia' Minh Khang hầu tòa

Trước đó, ngày 15/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành Quyết định số 110/VPĐTCAT khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Khu đô thị Minh Khang (tên đầy đủ là Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh), do Công ty Minh Khang làm chủ đầu tư. Đến ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban Quản lý Dự án Khu đô thị Minh Khang.

Cơ quan chức năng đọc Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Khang vào ngày 16/9/2021. Ảnh: Tư liệu

Sau quá trình điều tra, tháng 1/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã chuyển cáo trạng và hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 vợ chồng Giám đốc Công ty Minh Khang đến Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo thông tin từ Hội đồng xét xử, đây là lần thứ 3 Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa. Trước đó, cả 2 lần, phiên tòa đều bị hủy. Tại lần thứ 3 này, bị cáo Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Thị Thu và đại diện luật sư bào chữa cũng xin được hoãn phiên tòa do vấn đề sức khỏe, và do một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Tuy nhiên, sau khi tham vấn ý kiến bác sĩ tại Trại giam Công an tỉnh Nghệ An cũng như đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An được phân công thực hành quyền công tố tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã hội ý và quyết định tiếp tục xét xử vụ án.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiến Đông

Trước khi công bố bản cáo trạng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thông tin, ngoài tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ Luật hình sự, các bị cáo Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Đình Khang còn bị truy tố thêm tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175, Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng, Dự án Khu đô thị Minh Khang được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT năm 2007, với tổng diện tích rộng 7,86 ha. Phía Tây dự án giáp đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 72m, phía Nam giáp đường quy hoạch rộng 30m, phía Đông giáp đường Trương Văn Lĩnh.

Hiện tại, rất nhiều khách hàng mua đất tại Dự án Khu đô thị Minh Khang đã xây dựng nhà ở nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Tư liệu

Theo Quyết định 521/QĐ-UBND.ĐT, dự án này sẽ có một khu khách sạn 3 – 4 sao bám đường quy hoạch 72m; có các công trình siêu thị dược – thiết bị y tế và văn phòng cho thuê bám đường Xô viết Nghệ Tĩnh; có khu dịch vụ khám, chữa bệnh cao 4 tầng bám đường quy hoạch 30m; có sân chơi thể dục, thể thao và cây xanh được bố trí ở trung tâm khu quy hoạch rộng tới hơn 10.000m2. Bên cạnh đó, có nhà ở xã hội 5 tầng, nhà phố liền kề, biệt thự, nhà vườn liền kề… Với tổng diện tích xây dựng chỉ khoảng 1,77 ha/7,86 ha, mật độ xây dựng trên tổng diện tích dự án chỉ khoảng 27%. Quá trình thực hiện, Dự án Minh Khang đã được điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, khiến diện tích đất ở tại dự án này đã tăng lên hơn 16.554m2.

Vì lý do sức khỏe, cả 2 bị cáo đã được Hội đồng xét xử cho phép ngồi để nghe cáo trạng. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi thực hiện dự án, Công ty Minh Khang bán đất cho khách hàng dưới danh nghĩa Hợp đồng nguyên tắc góp vốn, đồng thời, dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản. Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Đình Khang còn dùng các lô đất không có thật, các lô đất đã bán cho người khác, hay các lô đất đã thế chấp cho ngân hàng để tiếp tục làm tài sản thế chấp vay vốn của cá nhân, đơn vị khác dưới dạng Hợp đồng góp vốn...

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày.