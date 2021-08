Vợ chồng trẻ vùng cao Nghệ An gửi con nhỏ, viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch

Đã hơn tuần nay, vợ chồng anh Quang Văn An (SN 1990) và chị Lộc Thị Thủy (SN 1990) tham gia đội Đội Thanh niên xung kích của xã Cam Lâm, huyện Con Cuông.

Đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của vợ chồng anh Quang Văn An. Ảnh: CSCC

Điều đáng nói là vợ chồng anh Quang Văn An trước đó đã sẵn sàng đóng cửa nhà, gửi con gái nhỏ 5 tuổi nhờ ông bà ngoại trông giữ và cùng nhau viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ chống dịch.

Vợ chồng anh Quang Văn An và các thành viên Đội Thanh niên xung kích xã Cam Lâm phân chia lương thực, thực phẩm để vận chuyển về các bản cho người dân. Ảnh: CSCC

“Sinh ra và lớn lên ở Cam Lâm, tôi hiểu rõ bà con nơi đây thường ít có thói quen tích trữ lương thực, nay gặp lúc dịch bệnh hoành hành chắc chắn sẽ gặp thiếu thốn, khó khăn. Là đoàn viên, vợ chồng tôi mong muốn đưa sức trẻ của mình để hỗ trợ địa phương chống dịch, chia sẻ với bà con bản làng, quê hương”.

Anh Quang Văn An - thành viên Đội Thanh niên xung kích xã Cam Lâm (Con Cuông)



Ngày thường, anh Quang Văn An là một nông dân với nguồn thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp và một phần kinh doanh hàng tạp hóa. Còn chị Lộc Thị Thủy là giáo viên mầm non công tác ở xã biên giới Mai Sơn (Tương Dương), do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chưa thể trở lại đơn vị công tác sau kỳ nghỉ hè.