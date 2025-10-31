Võ Hoàng Yến tìm trường mầm non cho con gái mới 1 tuổi Siêu mẫu Võ Hoàng Yến gây chú ý khi tìm trường cho ái nữ Nubi chỉ mới 1 tuổi, mong muốn con sớm hòa nhập xã hội và có bạn bè thay vì phụ thuộc vào vú em.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến mới đây đã chia sẻ kế hoạch tìm trường mầm non cho con gái đầu lòng, bé Nubi, dù bé vừa tròn 1 tuổi cách đây không lâu. Nữ người mẫu cho biết cô muốn chuẩn bị chu đáo cho hành trình đi học của con và đã bắt đầu tham khảo các trường tư thục chất lượng tại Quận 4.

Võ Hoàng Yến đang muốn tìm trường mầm non cho ái nữ.

Mong muốn con sớm hòa nhập xã hội

Lý giải về quyết định cho con đi học sớm, Võ Hoàng Yến cho biết cô không muốn con gái quá phụ thuộc vào vú em. Khi một người dùng mạng xã hội gợi ý rằng thuê vú em chăm sóc tại nhà là tốt nhất, siêu mẫu đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Không em ơi. Chị muốn con đi học có bạn bè, trải nghiệm xã hội nè”.

Qua đó, có thể thấy mong muốn của Võ Hoàng Yến là để bé Nubi sớm được tiếp xúc với môi trường tập thể, làm quen với bạn bè và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ bên ngoài gia đình.

Nữ người mẫu muốn con đi học sớm, mong bé tiếp xúc với bạn bè, môi trường mới.

Cuộc sống gia đình và sự hỗ trợ

Võ Hoàng Yến kết hôn với ông xã là một doanh nhân Việt kiều Mỹ. Cô sinh con gái đầu lòng vào ngày 18/9/2023 tại Việt Nam bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bé Nubi mang quốc tịch Mỹ và thường xuyên được mẹ đưa sang thăm ông bà nội.

Dù chưa công khai cận mặt chồng, Võ Hoàng Yến thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Ông xã cô thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để chăm sóc vợ con. Anh cũng thể hiện sự quan tâm chu đáo khi gửi hoa và quà cho vợ trong dịp sinh nhật khi không thể có mặt.

Võ Hoàng Yến thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã giấu mặt.

Hiện tại, siêu mẫu đang hoạt động tại Việt Nam với vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc và tham gia các chương trình thực tế. Cô nhận được sự hỗ trợ lớn từ mẹ ruột trong việc chăm sóc cháu ngoại, giúp cô có thể sớm quay trở lại với công việc.

Võ Hoàng Yến có mẹ ruột phụ giúp việc chăm con nên sớm quay lại với công việc.

Ái nữ Nubi và những dự đoán tương lai

Bé Nubi được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đặc biệt là đôi chân dài. Võ Hoàng Yến từng nói vui rằng cô cho con gái sớm trải nghiệm sân khấu để sau này không bỡ ngỡ khi “đội vương miện”.

Nubi sở hữu đôi chân dài giống mẹ.

Trong tiệc thôi nôi, bé Nubi đã tham gia nghi thức "chọn đồ đoán tương lai" và chọn được dụng cụ quay phim cùng máy tính tiền. Điều này khiến Võ Hoàng Yến thích thú dự đoán con gái sau này có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng hoặc một chuyên gia tài chính thành đạt.