Vô nhà nghỉ cùng bạn quen qua mạng, nam thanh niên bị bỏ thuốc mê và cướp tài sản

Đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa -Vũng Tàu) khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Nguyễn Phương Đông (24 tuổi, trú tại Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi " Cướp tài sản ".Trước đó 1 ngày, cơ quan Công an nhận được tin báo của anh Nguyễn Quang H. (24 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu) về việc bị một người bạn mới quen chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Iphone 12 Promax, một tai nghe bluetooth và 400.000 đồng.

Theo trình bày của nạn nhân, ngày 21/6, thông qua phần mềm Blued, H. quen biết và nói chuyện với một nam thanh niên, người này nói với H. là từ Đồng Nai xuống Vũng Tàu chơi, hiện đang mắc kẹt tại Vũng Tàu, không về Đồng Nai được.

Tối 23/6, hai người gặp nhau và cùng ăn uống tại bờ biển bãi Sau, sau đó họ đến thuê một khách sạn nghỉ. Khi H. tỉnh dậy thì phát hiện người bạn mới quen đã rời khỏi phòng, điện thoại và các tài sản cá nhân đã bị chiếm đoạt.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát hình sự Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ Phạm Nguyễn Phương Đông.



Làm việc với cơ quan Công an, Đông khai nhận, khi đưa H. về khách sạn, y đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia cho H. uống, khoảng 5 phút sau khi uống, thấy anh H. ngủ say, Đông đã chiếm đoạt tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.