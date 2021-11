Vợ nối gót chồng bán ma túy, con thơ 8 tuổi ngơ ngác xuống tòa gặp mẹ

Hành lang Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An một ngày cuối tháng 11 có đứa trẻ 8 tuổi cứ ngồi nép vào tường để nghe ngóng bên trong. Cậu bé là con của nữ bị cáo Nguyễn Thị Minh (29 tuổi), trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương – bị tòa án đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đồng phạm với Minh còn có hai bị cáo khác là Lữ Thị Thủy (31 tuổi), Phan Thị Hiền (36 tuổi), cùng trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.



Dáng người còi cọc, gương mặt rụt rè, cậu bé khá kiệm lời. Người dì ngồi cạnh bên vừa vỗ vai cháu, vừa nói: “Năm nay cháu học lớp 3 rồi, thuộc tốp nhỏ con nhất lớp. Thầy cô hiểu rõ hoàn cảnh của cháu nên thường động viên, hỏi thăm. Nhưng có lẽ vì thiếu vắng bố nay mẹ lại bị như vậy nên cháu rụt rè, học tiếp thu chậm...”.

Khi đứa con được gần 3 tuổi, Minh bế con trai xuống trại giam cho chồng gặp mặt. Đó cũng là lần đầu tiên đứa trẻ ấy được nhìn thấy bố. Nhưng có lẽ cuộc thăm gặp ngắn ngủi nên hình ảnh về người cha mờ nhạt trong tâm trí đứa trẻ.

Một mình nuôi con, không nghề nghiệp ổn định, Minh phải nương tựa vào người thân. Nhưng đắng cay thay bố mẹ chồng của Minh cũng vướng vào lao lý vì ma túy. Thành ra, người phụ nữ trẻ chỉ biết bám víu vào bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bố Minh qua đời sau cơn bạo bệnh nên cuộc sống bên ngoại cũng chẳng dư dả gì.

Giữa muôn vàn khó khăn, Minh quyết định đi giúp việc nhà cho một gia đình ở huyện Diễn Châu. Đó là nhà của Lữ Thị Thủy – bị cáo trong vụ án này.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2021, Lữ Thị Thủy lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong mua hơn 66 gam ma túy với giá 17 triệu đồng từ một người đàn ông.

Vì thời điểm này, Thủy thuê Nguyễn Thị Minh và Phan Thị Hiền đến giúp việc nhà. Do đó, Thủy đã rủ Minh bán lẻ ma túy cho mình và được giúp việc đồng ý. Thủy chia ma túy thành nhiều gói nhỏ và lấy một số viên hồng phiến với tổng khối lượng hơn 20 gam đưa cho Minh bán, thống nhất mỗi viên hồng phiến giá 80 đến 100 nghìn đồng, 1 gói ma túy “đá” giá 200 nghìn đồng. Trưa ngày 3/2/2021, khi Minh đang bán ma túy cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh lĩnh án 5 năm tù.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lữ Thị Thủy, thu giữ nhiều gói ma túy. 17h cùng ngày, Phan Thị Hiền đến công an đầu thú về hành vi bán trái phép ma túy.